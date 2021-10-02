Süper Lig: Beşiktaş: 1 - DG Sivasspor: 0 (İlk yarı) - Haberler
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Süper Lig: Beşiktaş: 1 - DG Sivasspor: 0 (İlk yarı)

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Süper Lig: Beşiktaş: 1 - DG Sivasspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, DG Sivasspor'u ağırlıyor.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, DG Sivasspor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

32. dakikada Rosier'in sağ kanattan son çizgiye inip ceza sahasına ortasında Güven'in altıpas dışı kaleyi sol çaprazdan gören pozisyondan yaptığı vole vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

43. dakikada bir pozisyon sonrası sinirlenerek meşin yuvarlak sahayı terk etmeden oyun alanına girerek topa vuran Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, hakem Yaşar Kemal Uğurlu tarafından kırmızı kart gördü.

45+1. dakikada Serdar'ın pasıyla topla buluşan Güven'in ceza sahası dışı sağ çaprazı kaleye yaklaşık 25 metre uzaklıktan çektiği sert şut kaleci Muammer'de kaldı.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Ali Saygın Ögel xx, Serkan Çimen xx

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu xx, Valentin Rosier xx, Serdar Saatçı xx, Domagoj Vida xx, Rıdvan Yılmaz xx, Josef de Souza xx, Kenan Karaman xx, Can Bozdoğan xx, Oğuzhan Özyakup xx, Güven Yalçın xx, Michy Batshuayi xx

Yedekler: Mert Günok, Fabrice N'Sakala, Umut Meraş, Salih Uçan, Gökhan Töre, Necip Uysal, Berkay Vardar, Demir Ege Tıknaz, Alex Teixeira, Emirhan Delibaş

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

DG Sivasspor: Muammer Yıldırım xx, Ahmet Oğuz xx, Dimitrios Goutas xx, Caner Osmanpaşa xx, Uğur Çiftçi xx, Hakan Arslan xx, Azubuike Okechukwu xx, Jorge Felix xx, Max Gradel xx, Pedro Henrique xx, Oleranwaju Kayode xx

Yedekler: Ali Şaşal Vural, Samba Camara, Koray Altınay, Ziya Erdal, Özkan Yiğiter, Isaac Cofie, Erdoğan Yeşilyurt, Mehmet Albayrak, Mustapha Yatabare, Sefa Yılmaz

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Gol: Güven Yalçın (dk. 32) (Beşiktaş)

Kırmızı kart: Sergen Yalçın (dk. 43) (Beşiktaş)

(Uygar Aydın - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Süper Lig: Beşiktaş: 1 - DG Sivasspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Beşiktaş: 1 - DG Sivasspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Beşiktaş: 1 - DG Sivasspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Beşiktaş: 1 - DG Sivasspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Beşiktaş: 1 - DG Sivasspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Beşiktaş: 1 - DG Sivasspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Beşiktaş: 1 - DG Sivasspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Beşiktaş: 1 - DG Sivasspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Beşiktaş: 1 - DG Sivasspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Beşiktaş: 1 - DG Sivasspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Beşiktaş: 1 - DG Sivasspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Beşiktaş: 1 - DG Sivasspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Beşiktaş: 1 - DG Sivasspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Beşiktaş: 1 - DG Sivasspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Beşiktaş: 1 - DG Sivasspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Beşiktaş: 1 - DG Sivasspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Beşiktaş: 1 - DG Sivasspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Beşiktaş: 1 - DG Sivasspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Beşiktaş: 1 - DG Sivasspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Beşiktaş: 1 - DG Sivasspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Beşiktaş: 1 - DG Sivasspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Beşiktaş: 1 - DG Sivasspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Beşiktaş: 1 - DG Sivasspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Beşiktaş: 1 - DG Sivasspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Beşiktaş: 1 - DG Sivasspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Beşiktaş: 1 - DG Sivasspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Beşiktaş: 1 - DG Sivasspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Beşiktaş: 1 - DG Sivasspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Beşiktaş: 1 - DG Sivasspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Beşiktaş: 1 - DG Sivasspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Beşiktaş: 1 - DG Sivasspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Beşiktaş: 1 - DG Sivasspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Beşiktaş: 1 - DG Sivasspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Beşiktaş: 1 - DG Sivasspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Beşiktaş: 1 - DG Sivasspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Beşiktaş: 1 - DG Sivasspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Beşiktaş: 1 - DG Sivasspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Beşiktaş: 1 - DG Sivasspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Beşiktaş: 1 - DG Sivasspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Beşiktaş: 1 - DG Sivasspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Beşiktaş: 1 - DG Sivasspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Beşiktaş: 1 - DG Sivasspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Beşiktaş: 1 - DG Sivasspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Beşiktaş: 1 - DG Sivasspor: 0 (İlk yarı)

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Haber: Süper Lig: Beşiktaş: 1 - DG Sivasspor: 0 (İlk yarı) - Haberler
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