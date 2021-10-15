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Sümer Stadı'nda gece maçı için son rötuşlar

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Sümer Stadı'nda gece maçı için son rötuşlar

Kayseri'de amatör kümenin yükünü çeken sahalardan biri olan Sümer Stadı'nda yenileme çalışmaları devam ediyor.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de amatör kümenin yükünü çeken sahalardan biri olan Sümer Stadı'nda yenileme çalışmaları devam ediyor. Yıpranan yedek kulübelerinin modern bir görüntüye kavuşturulması ve ısıtıcı takılması için çalışmalar başladı. Aynı zamanda ışıklandırmalar gece maçı oynanacak düzeye yükseltildi.

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (KASKF) tarafından Sümer Stadı'nda yürütülen yenileme ve modernleştirme çalışmaları devam ediyor. Statta yıpranan yedek kulübeleri için çalışma başlatıldı. Daha önce çukurda bulunan yedek kulübeleri yükseltildi. Modern iki katlı bir yedek kulübesi için çalışmalar başlatıldı. Çalışmalar tamamlanmasının ardından yedek kulübesinde oyuncular iki sıra halinde oturabilecek. Ayrıca kış aylarında kulübede bulunan oyuncu ve teknik adamların üşümemesi için ısıtıcılar yerleştirilecek. ASKF Başkanı Mutlu Önal, daha önce yapılan ışıklandırmaların da güçlendirildiğini söyledi. Önal, "Rahat bir şekilde daha önce idman ve hazırlık maçı yapılabiliyordu. Ancak resmi maç konusunda soru işaretleri vardı. Yaptığımız çalışmalar sonunda resmi gece maçları oynanabilecek hale getirildi. Amacımız, Süper Amatör Küme'nin açılış maçını gece oynatabilmek. Bu konuda girişimlerimiz sürüyor" dedi. - KAYSERİ

Sümer Stadı'nda gece maçı için son rötuşlar

Sümer Stadı'nda gece maçı için son rötuşlar

Sümer Stadı'nda gece maçı için son rötuşlar

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