Sultanlar Ligi: Eczacıbaşı Dynavit: 2 VakıfBank: 3 - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sultanlar Ligi: Eczacıbaşı Dynavit: 2 VakıfBank: 3

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Sultanlar Ligi: Eczacıbaşı Dynavit: 2 VakıfBank: 3

VakıfBank, Sultanlar Ligi'nin ikinci haftasında konuk olduğu Eczacıbaşı Dynavit'i 3-2 mağlup ederek sezona 2'de 2 ile başladı.

VakıfBank, Sultanlar Ligi'nin ikinci haftasında konuk olduğu Eczacıbaşı Dynavit'i 3-2 mağlup ederek sezona 2'de 2 ile başladı.

Eczacıbaşı Spor Salonu'ndaki mücadelenin çekişmeli çeken ilk setini VakıfBank 25-23 kazandı. İkinci seti 25-16 hanesine yazdıran Eczacıbaşı Dynavit, 3. seti de 25-23 alarak durumu 2-1'e getirdi. VakıfBank, 4. seti 25-19 kazanarak karşılaşmayı karar setine taşıdı. Sarı-siyahlılar karar setini ise etkili bir oyun ile 15-11 aldı ve sezonun 2. maçını da galibiyetle tamamladı.

VakıfBank'ta Isabelle Haak 21 sayıyla takımının en skoreri olurken; Chiaka Ogbogu 16, Gabi 11 sayı kaydetti. - İSTANBUL

Sultanlar Ligi: Eczacıbaşı Dynavit: 2 VakıfBank: 3

Sultanlar Ligi: Eczacıbaşı Dynavit: 2 VakıfBank: 3

Sultanlar Ligi: Eczacıbaşı Dynavit: 2 VakıfBank: 3

Sultanlar Ligi: Eczacıbaşı Dynavit: 2 VakıfBank: 3

Sultanlar Ligi: Eczacıbaşı Dynavit: 2 VakıfBank: 3

Sultanlar Ligi: Eczacıbaşı Dynavit: 2 VakıfBank: 3

Sultanlar Ligi: Eczacıbaşı Dynavit: 2 VakıfBank: 3

Sultanlar Ligi: Eczacıbaşı Dynavit: 2 VakıfBank: 3

Sultanlar Ligi: Eczacıbaşı Dynavit: 2 VakıfBank: 3

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Rüya Tabirleri Fuat Oktay Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Düm Tek Tek Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Halil İbrahim Dervişoğlu Mesut Özil Sergio Perez
Tüm Haberler Hava Durumu Güzel Sözler Şans Oyunları Binali Yıldırım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Sultanlar Ligi: Eczacıbaşı Dynavit: 2 VakıfBank: 3 - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.10.2021 22:02:11. #1.11#