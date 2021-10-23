Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3 Kuzey Boru: 0 - Haberler Spor
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Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3 Kuzey Boru: 0

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3 Kuzey Boru: 0

Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında sahasında Kuzey Boru'yu 3-0 mağlup etti.

AYDIN (İHA) - Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında sahasında Kuzey Boru'yu 3-0 mağlup etti.

Salon: Aydın Mimar Sinan

Hakemler: Nurper Özbar, Turgut Uzunçakmak

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Melis, Merve Nur, Greta, Berra, Ergül, Emine, Eylül, Güldeniz, Aslıhan, Ezgi, Duygu, Pelin

Antrenör: Alper Hamurcu

Kuzey Boru: Dilek, Simay, Işıl, Matea, Alesia, Ezgi, Fulden, Annie, Sabriye, Arelya, Selin, Yasemin, Hande, Elif

Antrenör: Kamil Söz

Setler: 25-12, 25-13, 25-20

Süre: 79 (25, 24, 30) - AYDIN

Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3 Kuzey Boru: 0

Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3 Kuzey Boru: 0

Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3 Kuzey Boru: 0

Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3 Kuzey Boru: 0

Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3 Kuzey Boru: 0

Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3 Kuzey Boru: 0

Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3 Kuzey Boru: 0

Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3 Kuzey Boru: 0

Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3 Kuzey Boru: 0

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