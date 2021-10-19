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Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 2 Mert Grup Sigorta: 3

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 2 Mert Grup Sigorta: 3

Sultanlar Ligi 2021-2022 Sezonu 4. hafta karşılaşmasında Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, sahasında ağırladığı Mert Grup Sigorta'ya 3-2 mağlup oldu.

AYDIN (İHA) - Sultanlar Ligi 2021-2022 Sezonu 4. hafta karşılaşmasında Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, sahasında ağırladığı Mert Grup Sigorta'ya 3-2 mağlup oldu.

Salon: Aydın Mimar Sinan

Hakemler: Arzu Uzatör-Pınar Elma

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Melis, Merve Nur, Greta, Berra, Ergül, Emine, Eylül, Güldeniz, Aslıhan, Ezgi, Duygu, Pelin

Antrenör: Alper Hamurcu

Mert Grup Sigorta: Gizem, Defne, Gonzales, Alara, Özge Nur, Miroslava, Seda, Selin, Ayça, Olga, Merve, İkbal, Cansu

Antrenör: Nahit Cantürk

Setler: 26-24, 25-17, 24-26, 25-27, 9-15

Süre: 153 (34, 27, 35, 36, 21) - AYDIN

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