Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 2 Mert Grup Sigorta: 3
Sultanlar Ligi 2021-2022 Sezonu 4. hafta karşılaşmasında Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, sahasında ağırladığı Mert Grup Sigorta'ya 3-2 mağlup oldu.
AYDIN (İHA) - Sultanlar Ligi 2021-2022 Sezonu 4. hafta karşılaşmasında Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, sahasında ağırladığı Mert Grup Sigorta'ya 3-2 mağlup oldu.
Salon: Aydın Mimar Sinan
Hakemler: Arzu Uzatör-Pınar Elma
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Melis, Merve Nur, Greta, Berra, Ergül, Emine, Eylül, Güldeniz, Aslıhan, Ezgi, Duygu, Pelin
Antrenör: Alper Hamurcu
Mert Grup Sigorta: Gizem, Defne, Gonzales, Alara, Özge Nur, Miroslava, Seda, Selin, Ayça, Olga, Merve, İkbal, Cansu
Antrenör: Nahit Cantürk
Setler: 26-24, 25-17, 24-26, 25-27, 9-15
Süre: 153 (34, 27, 35, 36, 21) - AYDIN
İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri