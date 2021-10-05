Şuhut'ta Amatör Spor Kulüpleri Haftası kutlamaları başladı - Haberler Spor
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Şuhut'ta Amatör Spor Kulüpleri Haftası kutlamaları başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Şuhut'ta Amatör Spor Kulüpleri Haftası kutlamaları başladı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde Amatör Spor Kulüpleri Haftası dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde Amatör Spor Kulüpleri Haftası dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.

Atatürk Parkı'nda düzenlenen çelenk sunma törenine, Şuhut Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Başkurt, Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu, Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hasan Yassıkaya, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı. Başkurt ve öğrencilerin çelenk sunumu ile başlayan tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. Çelenk sunma töreninin ardından protokol üyeleri ve öğrenciler günün anlam ve önemine binaen hatıra fotoğrafı çektirdi.

Amatör Spor Kulüpleri Haftası, Başkurt'un spor öğretmenleri ve öğrencilerinin Şuhut Kaymakamlığı ziyareti ile son buldu. - AFYONKARAHİSAR

Şuhut'ta Amatör Spor Kulüpleri Haftası kutlamaları başladı

Şuhut'ta Amatör Spor Kulüpleri Haftası kutlamaları başladı

Şuhut'ta Amatör Spor Kulüpleri Haftası kutlamaları başladı

Şuhut'ta Amatör Spor Kulüpleri Haftası kutlamaları başladı

Şuhut'ta Amatör Spor Kulüpleri Haftası kutlamaları başladı

Şuhut'ta Amatör Spor Kulüpleri Haftası kutlamaları başladı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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Haber: Şuhut'ta Amatör Spor Kulüpleri Haftası kutlamaları başladı - Haberler Spor
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