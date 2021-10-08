Suat Aksu, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu başkan adaylığını açıkladı - Haberler Spor
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Suat Aksu, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu başkan adaylığını açıkladı

İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Halil Özbek - Haberler | Spor

- Suat Aksu, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu başkan adaylığını açıkladı Türkiye Halk Oyunları Federasyonu 5. Olağan Genel Kurul öncesi Suat Aksu, başkan adaylığını açıkladı.

ANKARA (İHA) - - Suat Aksu, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu başkan adaylığını açıkladı

ANKARA - Türkiye Halk Oyunları Federasyonu 5. Olağan Genel Kurul öncesi Suat Aksu, başkan adaylığını açıkladı.

THOF 5. Olağan Genel Kurulu öncesinde Türkiye Spor Yazarları Derneği Ankara Şubesi'nde basın toplantısı gerçekleştiren Suat Aksu, başkan adaylığını açıkladı. 14 Mayıs 2018 tarihinde THOF başkanlığına seçilen Aksu, gelecek dönem hedeflerine de değindi.

"Başarılar ülkemizin sportif saygınlığına katkı sağlayacaktır"

Türkiye'nin öncülüğünde Uluslararası Halk Oyunları Federasyonu kurarak resmi müsabakaların yapılmasını hedeflediklerini aktaran Aksu, "Uluslararası Halk Oyunları Federasyonu'nun kuruluşunu Türkiye'nin öncülüğünde sağlayarak halk oyunlarına uluslararası boyut kazandırmak, hedefimiz halk oyunlarında uluslararası resmi müsabakaların yapılmasının önünü açmak. Büyük bir hazineye sahip olan halk oyunları branşımızın uluslararası arenada ülkemize birçok madalya kazanılması kaçınılmaz olacaktır. Bu başarılar ülkemizin sportif saygınlığına katkı sağlayacaktır. Ulusal ve Uluslararası Halk Oyunları Kampları yaparak kültürlerarası diyalog ile gençler ve çocuklar arasındaki iletişim zemini sağlamlaştırılacaktır" ifadelerine yer verdi.

Suat Aksu, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu başkan adaylığını açıkladı

Suat Aksu, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu başkan adaylığını açıkladı

Suat Aksu, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu başkan adaylığını açıkladı

Suat Aksu, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu başkan adaylığını açıkladı
İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Halil Özbek - Spor Haberleri
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Haber: Suat Aksu, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu başkan adaylığını açıkladı - Haberler Spor
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