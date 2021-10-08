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SPOR Suat Aksu, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu başkanlığına yeniden aday

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Suat Aksu, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu başkanlığına yeniden adayNesrin AYDIN YALDIZ / ANKARA (DHA) - Suat Aksu, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu başkanlığına yeniden aday olduğunu açıkladı.

ANKARA (DHA) - Suat Aksu, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu başkanlığına yeniden aday

Nesrin AYDIN YALDIZ/ ANKARA (DHA) - Suat Aksu, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu başkanlığına yeniden aday olduğunu açıkladı.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi'nde düzenlediği basın toplantısında federasyon başkanlığına yeniden adaylığını açıklayan Suat Aksu, görevde bulunduğu dönemde yaptığı faaliyetlerle ilgili bilgi verdi.

Aksu yeniden adaylık süreci ile ilgili destek beklediğini belirterek, "Başkanlık yaptığımız süre zarfında çok güzel projelere imza attık ve hedeflerimizi her geçen yıl büyüttük. Hala aynı istek ve arzudayız. Ben ve ekip arkadaşlarım daha iyisini yapmak ve her yaş grubundan daha çok insana ulaşabilmek istiyoruz, Halk oyunlarını ileriye taşıyabilmek için kendimize güveniyoruz ve yeni bir yola çıkıyoruz. Bu yolda da desteklerinizi bekliyoruz" dedi.

Suat Aksu, göreve geldiklerinde yaptıklarından bahsederek,"2018 yılı ilk faaliyeti olarak Milli Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler neticesinde daha önceden 14 yaş altına açılmayan halk oyunları kurslarının 14 yaş altına açılmasını sağladık. Böylece halk oyunlarımızın yaygınlaştırılması hususunda alt yaş grubu çocuklarımıza ulaşarak halk oyunları geleneğinin sürdürülmesini sağladık. Daha önce usta öğretici ve halk oyunları antrenörü adı altında farklı isimler kullanarak eğitimcilerimiz zaman zaman resmi kurumlarda problem yaşıyorlardı. Başkanlığımda yapmış olduğumuz çalışmalarla Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler neticesinde Türkiye'deki tüm usta öğreticilerin intibak kursları ile antrenör yapılarak spor teşkilatı içerisinde terminolojik bütünlüğünü sağladık. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ile işbirliği yaparak, Halk Oyunları Eğitici Eğitimi Projesi'ni hayata geçirdik. Bu proje ile halk oyunlarımızın en önemli insan kaynağı olan okullarımızda her branştan öğretmenlere Temel Halk Oyunları becerisi kazandırarak tüm yurt satında halk oyunlarının, okullarda yeniden hayat bulmasına olanak sağladık" ifadelerini kullandı.

SPOR Suat Aksu, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu başkanlığına yeniden aday

SPOR Suat Aksu, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu başkanlığına yeniden aday

SPOR Suat Aksu, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu başkanlığına yeniden aday

SPOR Suat Aksu, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu başkanlığına yeniden aday

SPOR Suat Aksu, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu başkanlığına yeniden aday
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Haber: SPOR Suat Aksu, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu başkanlığına yeniden aday - Haberler
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