Suat Aksu, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu başkanlığına yeniden aday - Haberler Spor
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Suat Aksu, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu başkanlığına yeniden aday

AA / Musa Samur - Haberler | Spor
Suat Aksu, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu başkanlığına yeniden aday

Suat Aksu, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu başkanlığına yeniden aday olduğunu açıkladı.

ANKARA (AA) - Suat Aksu, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu başkanlığına yeniden aday olduğunu açıkladı.

Türkiye Spor Yazarları Derneği Ankara Şubesi'nde düzenlediği basın toplantısıyla federasyon başkanlığına yeniden adaylığını duyuran Suat Aksu, görevde bulunduğu dönemde hayata geçirdiği projeler hakkında bilgi verdi.

Uluslararası halk oyunları federasyonunun kuruluşunu Türkiye'nin öncülüğünde sağlayıp, bu branşta uluslararası resmi müsabakaların yapılmasının önünü açmayı hedeflediklerini dile getiren Suat Aksu, "Büyük bir hazineye sahip olan halk oyunları branşında ülkemizin, uluslararası arenada birçok madalya kazanması kaçınılmaz olacaktır. Bu başarılar ülkemizin sportif saygınlığına katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Ulusal ve uluslararası halk oyunları kampları yapmayı planladıklarını da vurgulayan Aksu, kültürlerarası diyalog ile gençler ve çocuklar arasındaki iletişim zemininin sağlamlaştırılacağını sözlerine ekledi.

AA / Musa Samur - Spor Haberleri
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