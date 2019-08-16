SPOR Steven Nzonzi, İstanbul'a geldi
Galatasaray'ın yeni transferi Steven Nzonzi, İstanbul'a geldi.
SPOR Steven Nzonzi, İstanbul'a geldi
Kaan ÜLKER - Galatasaray'ın yeni transferi Steven Nzonzi, İstanbul'a geldi.
Saat 19.50'de Roma'dan kalkan uçakla saat 00.00'da İstanbul Havalimanı'na gelen Steven Nzonzi'yi sarı kırmızılı kulübün yetkilileri karşıladı. Nzonzi, uçaktan çıktıktan sonra yetkililer ile birlikte VIP kapısına yönlenerek, havalimanından ayrıldı. Nzonzi'nin yarın sağlık kontrollerinden geçerek resmi imzayı atması bekleniyor.
DHA-Spor İstanbul tr 2019-08-16 004242