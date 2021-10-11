Stefan Kuntz'dan orta sahada sürpriz tercih! İşte Letonya-Türkiye maçında ilk 11'ler

Norveç'le berabere kalarak büyük bir fırsatı tepen A Milli Takım'ın Letonya deplasmanında galibiyetten başka şansı yok. Grupta son 5 maçta sadece 1 galibiyet alan Ay-Yıldızlılar, Letonya'yı devirerek hem kötü gidişe son vermek hem de Dünya Kupası'na katılma umutlarını sürdürmek istiyor.

SERDAR AZİZ VE KENAN KARAMAN KADRODAN ÇIKARILDI

A Milli Takım'da kart cezaları sona eren Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak ve Orkun Kökçü bu mücadelede forma giyebilecek. Ay-yıldızlı ekibin Norveç'le oynadığı maçta, darbeye bağlı göz travması geçiren Serdar Aziz ile daha önce Norveç maçı sonrasında sol el ikinci parmağındaki kırık sebebiyle operasyon geçireceği duyurulan Kenan Karaman kadrodan çıkarıldı. Ev sahibi Letonya'nın en önemli isimlerinden Vladislavs Gutkovskis'in cezası bitti ve bu maçta oynayabilecek. Letonya'da eksik oyuncu bulunmuyor. Öte yandan grupta Millilerimizin maçının yanı sıra Norveç-Karadağ ve Hollanda-Cebelitarık karşılaşmaları da oynanacak.

İŞTE İLK 11'LER

Letonya: Ozols, Savalnieks, Cernomordijs, Dubra, Jurkovskis, Zjuzins, Emsis, Jaunzems, Uldrikis, Ciganiks, Gutkovskis

Türkiye : Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Caner, Berat, Orkun, Cengiz, Hakan, Kerem, Burak

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