Stefan Kuntz'dan orta sahada sürpriz tercih! İşte Letonya-Türkiye maçında ilk 11'ler
Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 8. maçında Türkiye, deplasmanda Letonya'yla karşılaşıyor. Dünya Kupası'na katılma umutlarını son maça kadar sürdürmek isteyen Ay-Yıldızlılar, saat 21.45'te başlayacak maça mutlak galibiyet parolasıyla çıkıyor. İsveçli hakem Andreas Ekberg'in yöneteceği mücadelede ilk 11'ler belli oldu. Stefan Kuntz, Norveç maçından farklı olarak bu karşılaşmada orta sahada Ozan Tufan'ın yerine Orkun Kökçü'ye yer verirken, cezası biten Çağlar Söyüncü de takıma geri döndü.
Norveç'le berabere kalarak büyük bir fırsatı tepen A Milli Takım'ın Letonya deplasmanında galibiyetten başka şansı yok. Grupta son 5 maçta sadece 1 galibiyet alan Ay-Yıldızlılar, Letonya'yı devirerek hem kötü gidişe son vermek hem de Dünya Kupası'na katılma umutlarını sürdürmek istiyor.
SERDAR AZİZ VE KENAN KARAMAN KADRODAN ÇIKARILDI
A Milli Takım'da kart cezaları sona eren Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak ve Orkun Kökçü bu mücadelede forma giyebilecek. Ay-yıldızlı ekibin Norveç'le oynadığı maçta, darbeye bağlı göz travması geçiren Serdar Aziz ile daha önce Norveç maçı sonrasında sol el ikinci parmağındaki kırık sebebiyle operasyon geçireceği duyurulan Kenan Karaman kadrodan çıkarıldı. Ev sahibi Letonya'nın en önemli isimlerinden Vladislavs Gutkovskis'in cezası bitti ve bu maçta oynayabilecek. Letonya'da eksik oyuncu bulunmuyor. Öte yandan grupta Millilerimizin maçının yanı sıra Norveç-Karadağ ve Hollanda-Cebelitarık karşılaşmaları da oynanacak.
İŞTE İLK 11'LER
Letonya: Ozols, Savalnieks, Cernomordijs, Dubra, Jurkovskis, Zjuzins, Emsis, Jaunzems, Uldrikis, Ciganiks, Gutkovskis
Türkiye : Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Caner, Berat, Orkun, Cengiz, Hakan, Kerem, Burak