Stefan Kuntz'dan orta sahada sürpriz tercih! İşte Letonya-Türkiye maçında ilk 11'ler - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Stefan Kuntz'dan orta sahada sürpriz tercih! İşte Letonya-Türkiye maçında ilk 11'ler

Haberler.com - Haberler | Spor

Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 8. maçında Türkiye, deplasmanda Letonya'yla karşılaşıyor. Dünya Kupası'na katılma umutlarını son maça kadar sürdürmek isteyen Ay-Yıldızlılar, saat 21.45'te başlayacak maça mutlak galibiyet parolasıyla çıkıyor. İsveçli hakem Andreas Ekberg'in yöneteceği mücadelede ilk 11'ler belli oldu. Stefan Kuntz, Norveç maçından farklı olarak bu karşılaşmada orta sahada Ozan Tufan'ın yerine Orkun Kökçü'ye yer verirken, cezası biten Çağlar Söyüncü de takıma geri döndü.

Norveç'le berabere kalarak büyük bir fırsatı tepen A Milli Takım'ın Letonya deplasmanında galibiyetten başka şansı yok. Grupta son 5 maçta sadece 1 galibiyet alan Ay-Yıldızlılar, Letonya'yı devirerek hem kötü gidişe son vermek hem de Dünya Kupası'na katılma umutlarını sürdürmek istiyor.

SERDAR AZİZ VE KENAN KARAMAN KADRODAN ÇIKARILDI

A Milli Takım'da kart cezaları sona eren Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak ve Orkun Kökçü bu mücadelede forma giyebilecek. Ay-yıldızlı ekibin Norveç'le oynadığı maçta, darbeye bağlı göz travması geçiren Serdar Aziz ile daha önce Norveç maçı sonrasında sol el ikinci parmağındaki kırık sebebiyle operasyon geçireceği duyurulan Kenan Karaman kadrodan çıkarıldı. Ev sahibi Letonya'nın en önemli isimlerinden Vladislavs Gutkovskis'in cezası bitti ve bu maçta oynayabilecek. Letonya'da eksik oyuncu bulunmuyor. Öte yandan grupta Millilerimizin maçının yanı sıra Norveç-Karadağ ve Hollanda-Cebelitarık karşılaşmaları da oynanacak.

İŞTE İLK 11'LER

Letonya: Ozols, Savalnieks, Cernomordijs, Dubra, Jurkovskis, Zjuzins, Emsis, Jaunzems, Uldrikis, Ciganiks, Gutkovskis

Türkiye : Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Caner, Berat, Orkun, Cengiz, Hakan, Kerem, Burak

Stefan Kuntz'dan orta sahada sürpriz tercih! İşte Letonya-Türkiye maçında ilk 11'ler
Haberler.com - Spor Haberleri
Dünya Kupası şansını zora sokan Milli Takım'da Merih Demiral: Takımdaki ortam gayet güzel

Dünya Kupası şansını zora sokan Milli Takım'da Merih Demiral: Takımdaki ortam gayet güzel

 F1 Türkiye Grand Prix'sinin ardından

F1 Türkiye Grand Prix'sinin ardından
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Düm Tek Tek Amelia Hamlin Seren Serengil
Spor Kerem Aktürkoğlu Abdullah Avcı Stefan Kuntz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Hasan Doğan Meral Akşener
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Stefan Kuntz'dan orta sahada sürpriz tercih! İşte Letonya-Türkiye maçında ilk 11'ler - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.10.2021 20:51:10. #1.12#