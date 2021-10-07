Stefan Kuntz: Neler yapabileceğimizi göstermek için yarınki maç bir fırsat

"Oyuncularımızı güçlendirmek ve öz güven sağlamak için küçük değişiklikler yaptık"

"Belli bir gerilim olması gerektiğini düşünüyorum"

A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası Elemeleri'nde oynayacağı dört maçın ardından Türk futbolu için herkesle istişarede bulunacağını açıklayan Stefan Kuntz, "Öncelikle stadyumlara gelip maçları izlemek için her fırsatı kullandım. Federasyonun buradaki tesisleri harika. O yüzden eskiden oynadığım sahaları ziyaret etme fırsatım olmadı. Buradaki ekip beni çok sıcak karşılıyor. Yeniden eve dönme duygusu yarattı. Benim için en önemlisi önümüzdeki dört maç. Yetkililer ile dört maçın ardından Türk futbolu için neler yapılabilir konusunda istişare yapacağız. Bu maçların ardından teknik direktör meslektaşlarım ile görüşeceğim ama onun zamanı şimdi değil" ifadelerini kullandı.