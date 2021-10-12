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Stefan Kuntz, Letonya galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu

Demirören Haber Ajansı / Serhan Türk - Haberler | Spor
Stefan Kuntz, Letonya galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu

A Milli Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, 2-1 kazanılan Letonya maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

A Milli Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, 2-1 kazanılan Letonya maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

A Milli Takım, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 8'inci maçında deplasmanda Letonya'yı 2-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, "Büyüyen bir takım ruhunun var olduğunu söylemek mümkün. Maçın devre arasında küçük şeyleri değiştirdik. 1-0'dan sonra yine taktiksel değişikliklere gittik. Letonya golü attıktan 1 saniye sonra bile oyuncularımın asla boynunu büktüğünü görmedik. Bu beni çok mutlu etti, galibiyete inandılar. Galibiyetle birlikte Almanya'daki Türkleri de çok mutlu ettik. Yalnızca Türkiye'deki insanların değil, Almanya'da yaşadığım bölgedeki Türk taraftarların konvoylar oluşturarak galibiyeti kutladıklarını öğrendim. Takımımın mücadeleyi bırakmamasından büyük mutluluk duydum. Türk halkıyla milli takım arasındaki ilişkinin sıcaklaşmasına sebep olacak bir galibiyet olduğunu söyleyebiliriz ama teknik anlamda devam eden mücadelemizde yalnızca bir üç puan daha fazlası değil" ifadelerini kullandı.

Stefan Kuntz, kalan 2 maçtaki gruptaki şans için ise "Bugünkü galibiyet bize bir şeyler öğretebilir ama hiçbir şeyin garantisi yok. Bazı galibiyetlerin sonucunda elde edilen mental kazanımlar sizi belirli noktalarda öne çıkartır, bu da onlardan birisidir diye düşünüyorum" dedi.

Kuntz, galibiyetin takımdaki mental sıkıntıyı ortadan kaldırıp kaldırmayacağı ile ilgili gelen bir soruya da "Tamamen çözülmüş diyemeyiz ama hiç kimsenin inanmadığı bir durumda maçı çevirecek beceriye, inanca sahip olduklarını gösterdiler. Bu da bir şeylerin değişmesinde başlangıç olabilir. Bundan sonraki süreçte maçları izlemeye devam edeceğim, oyuncularımla 10 gün çalışabildim. Kulüp takımlarındaki performanslarını izleyemediğim oyuncular var, bu oyuncuları görmek için çaba sarf edeceğim. Ondan sonra takım kadrosuna ilişkin kararımızı veririz. Belirttiğiniz sistem değişiklikleriyle ilgili olarak bugün bazı taktiksel dokunuşlar yapığımızda oyuncularımızın buna olumlu geri dönüşler yaptığını gördüm. Bu bize ilerleyen dönemde esneklik kazandıracaktır" yanıtını verdi.

Oyuncu değişiklikleriyle ilgili gelen bir soruya ise Kuntz şunları söyledi:

"Sahada, takımda, hoca o anda oyuncuları bilen, gören, onlarla 24 saatini geçiren kişidir. Hoca bunu hisseder ve hangi oyuncuyu ne zaman değiştirmesi gerektiğini bilir, hisseder. Bunu size somut datalarla açıklayamam. Kimin gireceğini o an siz hissedersiniz ve bunu bildiğiniz oyuncularda daha rahat yaparsınız. Daha az bildiğiniz oyuncularda bu farklılaşabilir. Yaptığım değişikliklerin ve dakikalarının doğru olduğunu düşünüyorum. Burada kendi fikrimi beyan ediyorum. İlk maçtaki değişikliklerde bu kadar etkili olmamışlardı. Aksini düşünenlere saygı duyuyorum. Bugün sonradan giren oyuncuların katkı yapmasından dolayı mutlu olmalıyız."

Stefan Kuntz, "Letonya'nın etkili kafa vuruşlarıyla, uzun boylu oyuncularıyla etkili olmaya çalışacağını bekliyorduk" diyerek sözlerini şöyle noktaladı:

"Letonya tam da beklediğimiz gibi oynadı. Türkiye olarak geçmişte burada kornerleri savunmakta zorlandığımız maçlar oldu, bugün fena değildik. Çok fazla duran top vermemeliyiz dedik. Bir maçı son dakika penaltısıyla kazanıyorsanız, bunu tamamen hak edilmiş bir galibiyet olarak söyleyemeyiz, biraz da şansın yardımıyla kazanılmış bir galibiyet olarak görebiliriz."

Demirören Haber Ajansı / Serhan Türk - Spor Haberleri
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