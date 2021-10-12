Stefan Kuntz, Letonya galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu

A Milli Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, 2-1 kazanılan Letonya maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

A Milli Takım, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 8'inci maçında deplasmanda Letonya'yı 2-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, "Büyüyen bir takım ruhunun var olduğunu söylemek mümkün. Maçın devre arasında küçük şeyleri değiştirdik. 1-0'dan sonra yine taktiksel değişikliklere gittik. Letonya golü attıktan 1 saniye sonra bile oyuncularımın asla boynunu büktüğünü görmedik. Bu beni çok mutlu etti, galibiyete inandılar. Galibiyetle birlikte Almanya'daki Türkleri de çok mutlu ettik. Yalnızca Türkiye'deki insanların değil, Almanya'da yaşadığım bölgedeki Türk taraftarların konvoylar oluşturarak galibiyeti kutladıklarını öğrendim. Takımımın mücadeleyi bırakmamasından büyük mutluluk duydum. Türk halkıyla milli takım arasındaki ilişkinin sıcaklaşmasına sebep olacak bir galibiyet olduğunu söyleyebiliriz ama teknik anlamda devam eden mücadelemizde yalnızca bir üç puan daha fazlası değil" ifadelerini kullandı.

"Letonya tam da beklediğimiz gibi oynadı. Türkiye olarak geçmişte burada kornerleri savunmakta zorlandığımız maçlar oldu, bugün fena değildik. Çok fazla duran top vermemeliyiz dedik. Bir maçı son dakika penaltısıyla kazanıyorsanız, bunu tamamen hak edilmiş bir galibiyet olarak söyleyemeyiz, biraz da şansın yardımıyla kazanılmış bir galibiyet olarak görebiliriz."