Stefan Kuntz'dan sürpriz tercihler! Türkiye'nin Norveç karşısındaki ilk 11'i belli oldu - Haberler Spor
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Stefan Kuntz'dan sürpriz tercihler! Türkiye'nin Norveç karşısındaki ilk 11'i belli oldu

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor
Stefan Kuntz'dan sürpriz tercihler! Türkiye'nin Norveç karşısındaki ilk 11'i belli oldu

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 7. maçında Türkiye, Ülker Stadı'nda Norveç'le karşılaşıyor. 21.45'te başlayacak maçta Alman hakem Felix Brych düdük çalacak. Stefan Kuntz yönetiminde ilk maçına çıkan A Milli Takım'ın karşılaşmaya başlayacağı ilk 11 belli oldu. Alman hoca, Caner Erkin ve Serdar Aziz'le maça başlarken orta sahada Berat, hücum hattında ise Cengiz, Kerem ve Burak'a şans verdi.

Türkiye, 2022 Dünya Kupası yolunda en kritik sınavlarından birini Norveç karşısında verecek. Ay-Yıldızlılar bu maça mutlak galibiyet parolasıyla çıkarken rakibini devirerek dev turnuvaya gitme umutlarını diri tutmak istiyor. G Grubu'nda Hollanda 13 puanla lider durumda bulunurken, aynı puana sahip Norveç averajla ikinci sırada yer alıyor. Türkiye ise 11 puanla üçüncü sırada bulunuyor. 21.45'te başlayacak mücadele TRT ekranlarından canlı yayınlanacak.

NORVEÇ'TE YILDIZ FUTBOLCULAR YOK

A Milli Takımımız'da kart cezalıları Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak ve Orkun Kökçü bu mücadelede forma giyemeyecek. Norveç'in iki as golcüsü Erling Haaland ile Sörloth sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Kaleci Hansen, defans oyuncuları Ajer, Svensson, orta saha Berge, Normann ve Mitdsjö ve forvet oyuncularından Joshua King de Türkiye'ye karşı forma giyemeyecek diğer isimler.

İŞTE İLK 11'LER

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Serdar Aziz, Caner Erkin, Berat, Cengiz, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Burak Yılmaz

Norveç: Nyland, Pedersen, Strandberg, Hanche-Olsen, Meling, Odegaard, Berg, Thorsby, Hauge, Elyounoussi, Thorstvedt

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Ali Gülhan
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Haber: Stefan Kuntz'dan sürpriz tercihler! Türkiye'nin Norveç karşısındaki ilk 11'i belli oldu - Haberler Spor
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