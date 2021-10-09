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Stale Solbakken: "Türkiye'nin yüksek tempoyla başlayacağını biliyorduk"

İhlas Haber Ajansı / Ozan Buğra Koşar - Haberler | Spor

- Stale Solbakken: "Türkiye'nin yüksek tempoyla başlayacağını biliyorduk" Norveç Teknik Direktörü Stale Solbakken, Türkiye'nin yüksek tempoyla başlayacağını bildiklerini ifade ederek, "Biz de bu tempoya yakalandık ve erken bir gol yedik, daha sonrasında oyunun kontrolünü aldık" diye konuştu.

- Stale Solbakken: " Türkiye'nin yüksek tempoyla başlayacağını biliyorduk"

İSTANBUL - Norveç Teknik Direktörü Stale Solbakken, Türkiye'nin yüksek tempoyla başlayacağını bildiklerini ifade ederek, "Biz de bu tempoya yakalandık ve erken bir gol yedik, daha sonrasında oyunun kontrolünü aldık" diye konuştu.

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 7. maçında Norveç deplasmanda Türkiye ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Norveç Teknik Direktörü Stale Solbakken, maçın başında yedikleri golde tuzağa düştüklerini ifade ederek, "Türkiye'nin yüksek tempoyla başlayacağını biliyorduk. Hemen de tempoya yakalandık ve erken bir gol yedik. Oyuncular çok iyiydi. Kontrolü daha sonrasında ele aldık. Karşı taraf bunu beklemiyordu. Türkiye'nin çok başarılı olduğunu biliyoruz ve bu başarıların devamı gelecektir" dedi.

Stale Solbakken: Türkiye'nin yüksek tempoyla başlayacağını biliyorduk

Stale Solbakken: Türkiye'nin yüksek tempoyla başlayacağını biliyorduk

Stale Solbakken: Türkiye'nin yüksek tempoyla başlayacağını biliyorduk

Stale Solbakken:
İhlas Haber Ajansı / Ozan Buğra Koşar - Spor Haberleri
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