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Stale Solbakken: "Türkiye'nin yüksek tempoyla başlayacağını biliyorduk"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Stale Solbakken:

Norveç Teknik Direktörü Stale Solbakken, Türkiye'nin yüksek tempoyla başlayacağını bildiklerini ifade ederek, "Biz de bu tempoya yakalandık ve erken bir gol yedik, daha sonrasında oyunun kontrolünü aldık" diye konuştu.

Norveç Teknik Direktörü Stale Solbakken, Türkiye'nin yüksek tempoyla başlayacağını bildiklerini ifade ederek, "Biz de bu tempoya yakalandık ve erken bir gol yedik, daha sonrasında oyunun kontrolünü aldık" diye konuştu.

2022 Fıfa Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 7. maçında Norveç deplasmanda Türkiye ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Norveç Teknik Direktörü Stale Solbakken, maçın başında yedikleri golde tuzağa düştüklerini ifade ederek, "Türkiye'nin yüksek tempoyla başlayacağını biliyorduk. Hemen de tempoya yakalandık ve erken bir gol yedik. Oyuncular çok iyiydi. Kontrolü daha sonrasında ele aldık. Karşı taraf bunu beklemiyordu. Türkiye'nin çok başarılı olduğunu biliyoruz ve bu başarıların devamı gelecektir" dedi. - İSTANBUL

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