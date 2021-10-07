Stale Solbakken: 'Türk forvetlerini durdurmak için her şeyi yapacağız' - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Stale Solbakken: "Türk forvetlerini durdurmak için her şeyi yapacağız"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Stale Solbakken:

Norveç Teknik Direktörü Stale Solbakken, Türkiye ile oynayacakları mücadele öncesi yaptığı açıklamada, "Türk forvetlerini durdurmak için her şeyi yapacağız" dedi.

Norveç Teknik Direktörü Stale Solbakken, Türkiye ile oynayacakları mücadele öncesi yaptığı açıklamada, "Türk forvetlerini durdurmak için her şeyi yapacağız" dedi.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda, A Milli Futbol Takımı yarın Norveç'i Ülker Stadyumu'nda ağırlayacak. Zorlu mücadele öncesi Norveç Teknik Direktörü Stale Solbakken, maçın oynanacağı statta açıklamalarda bulundu.

"TÜRK FORVETLERİNİ DURDURMAMIZ LAZIM"

Türkiye'nin güçlü bir rakip olduğunu vurgulayan Norveçli teknik adam, "Yarın için hazırlıklarımız genel anlamda tamam. Birkaç pozisyon için değişiklik olabilir. Böyle büyük bir maça mental ve fiziksel olarak hazırlanmak kolay değil. Biz takım olarak bir önceki kampta yaşadığımız olumlu havayla buraya geldik. Çok iyi bir takımız. Yarın elimizden geleni yaparak 3 puanı almak istiyoruz. Türkiye'nin çok iyi forvetleri var. Bunların planlarını kafamızda yaptık. Umarım yarın maç içerisinde durdurabilmek için elimizden geleni yapacağız. Stefan Kuntz için araştırmalarımızı yaptık. Maçlarını izleyerek gerekli bilgilere ulaştığımızı düşünüyorum. Bildiklerini Türk milli takımında denerse başarılı olabilir" diye konuştu.

(Abdul Samet Kaya - Cüneyt Sevindik/İHA)

Stale Solbakken: Türk forvetlerini durdurmak için her şeyi yapacağız

Stale Solbakken: Türk forvetlerini durdurmak için her şeyi yapacağız

Stale Solbakken: Türk forvetlerini durdurmak için her şeyi yapacağız

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Türkiye'de 30 bin 19 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 30 bin 19 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi hayatını kaybetti

 İngiltere, onayladığı Kovid-19 aşılarını, Türkiye'de yaptıranları da 10 gün ev karantinasından muaf tutma kararı aldı.

İngiltere, onayladığı Kovid-19 aşılarını, Türkiye'de yaptıranları da 10 gün ev karantinasından muaf tutma kararı aldı.

 Türkiye'de son 24 saatte 362 bin 152 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 19 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 362 bin 152 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 19 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi yaşamını yitirdi.
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İbrahim Aydemir Binali Yıldırım Oğuzhan Asiltürk
Magazin Amelia Hamlin Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim
Tüm Haberler Demir Çelik Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Mahmut Özer Emmanuel Macron
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Stale Solbakken: 'Türk forvetlerini durdurmak için her şeyi yapacağız' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 07.10.2021 20:12:36. #1.13#