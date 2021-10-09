Stale Solbakken: Rakibimizin hızlı başlayacağını biliyorduk
Demirören Haber Ajansı / Olgucan Kalkan - Haberler | Spor
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 7'nci maçında Türkiye, Norveç ile 1-1 berabere kaldı.
Karşılaşmada Norveç'e beraberliği getiren golü kaydeden ve gol sevinci sonrasında tribünlerden tepki gören Kristian Thorstvedt, "Hayır, normal bir kutlama yaptık. Burada taraftara karşı bir sevinç yapmadım. Normal bir gol sevinciydi. Takımımız çok iyi, teknik direktörümüz çok iyi. İyi işler başaracağımıza inanıyorum" dedi.- İstanbul
Demirören Haber Ajansı / Olgucan Kalkan - Spor Haberleri