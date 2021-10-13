Stal Ostrow: 80-77

SALON: Mustafa Kemal Atatürk

HAKEMLER: Marius Cuilin (Romanya) (xx), Gividas Gedvilas (Litvanya) (xx), Marek Kukelcik (Slovakya) (xx)

5 FAUL: Simmons (39.59) (Stal Ostrow)

FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'na İsrail deplasmanındaki Hapoel Jerusalem galibiyetiyle başlayan Pınar Karşıyaka, evinde ilk yarısını 14 sayı farkla geride kapattığı maçta Stal Ostrow'u son periyotta mağlup ederek 2'de 2 yaptı: 80-77. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki maçta Avrupa arenasında koronavirüs pandemisi nedeniyle ayrı kaldığı taraftarlarıyla 1.5 yıl sonra buluşan Karşıyaka'daColson, 18 sayı, 7 ribaund, 5 asist, takım kaptanı Semih Erden, 17 sayı, 5 ribaund, 2 blokluk performanslarıyla galibiyeti getiren isimler oldu.

Pınar Karşıyaka maça kötü bir dış atış yüzdesiyle başladı. Yeşil-kırmızılıların üst üste hücumlardan boy dönmesinden yararlanan konuk ekip, pota altından isabetlerle öne geçip ilk 10 dakikada farkı 12 sayıya kadar çıkardı. Kaf-Kaf, Polonya ekibine Semih Erden'in oyuna girmesiyle pota altından yanıt vermeye çalıştı. İlk periyot 24-14 Stal Ostrow üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci periyodun başında M'Baye'yle 3 sayılık basket bulan Karşıyaka, kenardan gelen yeni transferler Roll ve Can'ın katkılarıyla farkı eritmeye çalışsa da ilk yarı boyunca 12'de 8 üçlük isabeti bulan rakip, temsilcimize izin vermedi. İlk yarı, Young'un son saniye tiplemesiyle 14 sayı farkla, 51-37 Stal lehine sonuçlandı.

Üçüncü periyoda taraftarının müthiş desteğiyle başlayan Karşıyaka, Blackmon ve Colson'un sayılarıyla farkı 2 sayıya kadar indirdi. Periyot sonunda son 10 dakika 58-54 Polonya ekibi lehine başladı. Dördüncü periyotta 2 kez farkı 1 sayıya indirip rakibini yakalayamayan Pınar Karşıyaka, bitime 3 dakika 43 saniye kala Semih'in smacıyla ilk periyodun başından beri ilk kez skoru eşitledi. Bu bölümde üst üste 7 sayı bulan tecrübeli pivot, ardından son 3 dakikaya girilirken Taylor'un çemberden dönen turnikesini tipleyip takımını 70-68 öne geçirdi. Colson'un üçlüğü ve Can'ın basketfaulü Karşıyaka'ya bitime 55 saniye kala 6 sayılık farkı getirdi. Son anlarda Stal farkı yeniden 1 sayıya indirdi. Roll, son 5 saniyeye girerken temsilcimizi 2 serbest atışla 80-77 öne geçirdi. Stal son hücumdan boş dönünce maç bu skorla bitti.