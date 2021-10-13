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"Sporun Gülen Yüzü 29 Ekim Cumhuriyet Futbol Turnuvası" 19 Ekim'de başlıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Çukurova Belediyesi, 19 takımın katılacağı "Sporun Gülen Yüzü 29 Ekim Cumhuriyet Futbol Turnuvası" düzenliyor.

ÇUKUROVA, ADANA (İHA) - Çukurova Belediyesi, 19 takımın katılacağı "Sporun Gülen Yüzü 29 Ekim Cumhuriyet Futbol Turnuvası" düzenliyor.

U 12 kategorisinde gerçekleştirilecek turnuva Gündüz Tekin Onay Tesislerinde yapılacak. Turnuvaya katılacak kulüplerin başkanları görüş alışverişinde bulunmak ve böyle anlamlı bir turnuva düzenlenmesinden dolayı teşekkür etmek üzere Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'i ziyaret etti.

Turnuva 19 Ekim tarihinde açılış maçı ile başlayacak. Başkan Soner Çetin'in başlama vuruşunu yapacağı turnuvada takımlar 3 grupta tek devreli lig usulü mücadele edecek. Grup liderleri yine kendi aralarında tek devreli lig usulü ile karşılaşacak ve turnuvanın sıralaması belli olacak.

Son maçın 20 Kasımda oynanacağı turnuvaya Adana Demirspor ve Adanaspor U 12 takımlarının da yer aldığı şu kulüpler katılacak:

"Adana Demirspor, Bayındırlık Yapıspor, Yüzüncüyılspor, Seyhanspor, Yıldırımspor, Çukurova Demirspor, Torosspor, Çukurova Akdenizspor, Çukurovaspor, Mavi Şimşeklerspor, Kurttepespor, Akınspor, Adanaspor, Kanaryaspor, Kuzey Adanaspor, Çukurova Belediyespor, Kozan 1266 Baybars, Çukurova Demir Orduspor, Ramayspor."

Toplam 54 maçın oynanacağı turnuvanın sonunda dereceye giren takımlara düzenlenecek törende kupa ve madalyaları verilecek. - ADANA

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