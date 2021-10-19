Sporting maçından notlar

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Sergen Yalçın'dan 5 değişiklik

Alex Teixeira'nin Beşiktaş formasıyla Avrupa'daki ilk maçı

Olgucan KALKAN/ - Uefa Şampiyonlar Ligi G Grubu 3'üncü maçında Beşiktaş sahasında Portekiz ekibi Sporting'i konuk etti. Beşiktaş Park'ta saat 19.45'te başlayan karşılaşmada Slovenye Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic düdük çaldı. Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic üstlendi.

Öte yandan iki takımın U19 takımları, UEFA Gençlik Ligi C Grubu'nda karşı karşıya geldi. Ümraniye Şehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Portekiz ekibi 3-1'lik skorla kazandı. Bu sonuçla Sporting gruptaki ilk galibiyetini alırken, Beşiktaş 3'üncü maçından da sahadan puansız ayrıldı.