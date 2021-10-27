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Sporting Lizbon, Portekiz Lig Kupası'nda kazandı

AA / Hüseyin Burak Demirer - Haberler | Spor
Sporting Lizbon, Portekiz Lig Kupası'nda kazandı

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Sporting Lizbon, Portekiz Lig Kupası 3. Tur B Grubu'ndaki ilk maçında Famalicao'yu 2-1 yendi.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Sporting Lizbon, Portekiz Lig Kupası 3. Tur B Grubu'ndaki ilk maçında Famalicao'yu 2-1 yendi.

Portekiz Premier Lig takımlarının karşılaştığı mücadelede Sporting Lizbon, ağırladığı Famalicao'yu Ugarte'nin 8 ve Santos'un 61. dakikadaki golleriyle mağlup etti. Famalicao'nun golü ise 90. dakikada Tavares'ten geldi.

Beşiktaş, 3 Kasım Çarşamba günü oynanacak UEFA Şampiyonlar C Grubu 4. hafta maçında Sporting Lizbon'a konuk olacak.

AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor Haberleri
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