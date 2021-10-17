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Sporting Lizbon, Beşiktaş maçı için İstanbul'da

AA / Hilmi Sever - Haberler | Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu üçüncü hafta maçında 19 Ekim Salı günü Beşiktaş ile karşılaşacak Portekiz'in Sporting Lizbon takımı, İstanbul'a geldi.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu üçüncü hafta maçında 19 Ekim Salı günü Beşiktaş ile karşılaşacak Portekiz'in Sporting Lizbon takımı, İstanbul'a geldi.

Portekiz'in başkenti Lizbon'dan kalkan uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen ve yöneticilerin de bulunduğu kafile, buradan konaklayacağı otele geçti.

Beşiktaş-Sporting Lizbon karşılaşması, 19 Ekim Salı günü saat 19.45'te Vodafone Park'ta oynanacak.

Sporting Lizbon, Beşiktaş maçı için İstanbul'da

Sporting Lizbon, Beşiktaş maçı için İstanbul'da

Sporting Lizbon, Beşiktaş maçı için İstanbul'da

Sporting Lizbon, Beşiktaş maçı için İstanbul'da
AA / Hilmi Sever - Spor Haberleri
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