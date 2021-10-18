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Spor tutkunları organ nakli için 'sanal koşuda' bir araya gelecek

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Spor tutkunları organ nakli için 'sanal koşuda' bir araya gelecek

Organ bağışı konusunda farkındalık oluşturmak ve bilinirliği arttırmak hedefiyle Medicana Sağlık Grubu'nun desteğiyle 21-24 Ekim tarihleri arasında sanal koşu düzenlenecek.

Organ bağışı konusunda farkındalık oluşturmak ve bilinirliği arttırmak hedefiyle Medicana Sağlık Grubu'nun desteğiyle 21- 24 Ekim tarihleri arasında sanal koşu düzenlenecek.

Spor tutkunlarını sanal koşuda bir araya getirecek organizasyonda, Türkiye genelinde organ nakli bekleyen 27 binin üzerindeki hastaya dikkat çekilerek, organ bağışı çağrısında bulunulacak. Sanal koşuya katılacak olan gönüllüler, istedikleri yerden yarışa katılabilecek. Sporseverler, kendi belirledikleri 5 kilometre uzunluğundaki parkurda 21 Ekim 2021 günü 00.00'dan 24 Ekim 2021 günü 23.59'a kadar istedikleri bir zaman diliminde koşabilecek. Ölçümde, akıllı saatler veya mobil uygulamalar kullanılacak. Yarışa katılmak isteyen katılımcılar www.runforlife.com.tr sitesi üzerinden koşuya ücretsiz olarak kayıt olabilecek. Sanal koşu ile Türkiye'nin her yerinden bu anlamlı hedef için koşmak isteyen kişiler, kayıt yaptırıp koşabilecek. Katılımcılar; yarış öncesinde göğüs numarası, madalya, yarış tişörtü ve hijyen setinden oluşan yarış kitini www.runforlife.com.tr sitesi kayıt ekranında belirtilen ve kendilerine uygun olan lokasyonda bulunan Medicana Hastaneleri'nden 21 Ekim - 23 Ekim tarihlerinde alabilecek.

Yarışı tamamlayan herkese online katılım sertifikası ve dijital madalya verilecek. Türkiye'nin en yüksek katılımlı sanal koşusuna sahne olması beklenen yarışmaya katılmak için www.runforlife.com.tr web adresinden kayıt olunabilecek. Dereceye girenler 27 Ekim tarihi itibariyle ilan edilecek. - BURSA

Spor tutkunları organ nakli için 'sanal koşuda' bir araya gelecek

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Haber: Spor tutkunları organ nakli için 'sanal koşuda' bir araya gelecek - Haberler Spor
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