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Spor Toto Süper Lig'de 11. haftanın perdesi yarın açılacak

AA / Hilmi Sever - Haberler | Spor
Spor Toto Süper Lig'de 11. haftanın perdesi yarın açılacak

Spor Toto Süper Lig'de 11. hafta yarın yapılacak tek maçla başlayacak.

Spor Toto Süper Lig'de 11. hafta yarın yapılacak tek maçla başlayacak.

Ligde yarın Trabzonspor ile Çaykur Rizespor, Medical Park Stadı'nda saat 20.00'de karşılaşacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 11. haftanın programı şöyle:

Yarın:

20.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor (Medical Park)

30 Ekim Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Altay-Demir Grup Sivasspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

16.00 Atakaş Hatayspor-Beşiktaş (Yeni Hatay)

19.00 İttifak Holding Konyaspor-Fenerbahçe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

31 Ekim Pazar:

13.30 Yukatel Kayserispor-VavaCars Fatih Karagümrük (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Göztepe (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Galatasaray-Gaziantep FK (Nef)

1 Kasım Pazartesi:

20.00 GZT Giresunspor-Fraport TAV Antalyaspor (Çotanak Spor Kompleksi)

20.00 Medipol Başakşehir-Adana Demirspor (Başakşehir Fatih Terim)

AA / Hilmi Sever - Spor Haberleri
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