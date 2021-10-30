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Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 DG Sivasspor: 1 (İlk yarı)

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 DG Sivasspor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig'in 11. haftasında Altay, Sivasspor'u konuk ediyor.

Süper Lig'in 11. haftasında Altay, Sivasspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

14. dakikada gelişen Altay atağında Rayan'ın pasıyla ceza sahası içinde sağ çaprazda topla buluşan Kappel, şutunu gönderdi ancak top az farkla kalenin üstünden auta çıktı.

17. dakikada sol kanattan atak yapan Sivasspor'da Uğur'un ortasında kaleciyle karşı karşıya kalan topa dokundu ancak meşin yuvarlak kaleci Lis'den döndü. Pozisyonun devamında Fajr kaleyi denese de top yandan oyun alanını terk etti.

38. dakikada sağ kanattan yüklenen Sivasspor'da Gradel'in ortasına ceza sahası içinde kafa vuruşu yapan Yatabare, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

44. dakikada baskıyla top kapan Altay'da, Rayan'ın pasına hareketlenen Bamba, ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi. 1-1

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Erkan Özdamar xx, Bahtiyar Birinci xx, Ata Yıldırım xx

Altay: Lis xx, Cebrail xx, Thiam xx, İbrahim xx, Bjönkander xx, Poko xx, Ceyhun xx, Pinares xx, Kappel xx, Bamba xx, Rayan xx

Yedekler: Cihan, Aka, Zeki, Thaciano, Cem, Paixao, Kazımcan, Deniz, Özgür, Erhan

Teknik Direktör: Mustafa Denizli

Sivasspor: Ali Şaşal xx, Erdoğan xx, Goutas xx, Caner xx, Uğur xx, Hakan xx, Fajr xx, Azubuike xx, Kayode xx, Gradel xx, Yatabare xx

Yedekler: Muammer, Cofie, Sefa, Camara, Kerem, Ulvestad, Ziya, Özkan, Ahmet, James

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Yatabare (dk. 38) (Sivasspor), Bamba (dk. 44) (Altay) - İZMİR

Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 DG Sivasspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 DG Sivasspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 DG Sivasspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 DG Sivasspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 DG Sivasspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 DG Sivasspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 DG Sivasspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 DG Sivasspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 DG Sivasspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 DG Sivasspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 DG Sivasspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 DG Sivasspor: 1 (İlk yarı)

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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