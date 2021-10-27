Spor Toto 1. Lig ekibi Eyüpspor'a yeni sponsor

FATİH, İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig takımlarından Eyüpspor, forma sırt sponsorluğu için Nesine.com ile sözleşme imzaladı.

Eyüp Stadı'nda gerçekleştirilen imza törenine, Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya, asbaşkan Fatih Kulaksız ve Nesine.com Üst Yöneticisi (CEO) Halit Gülbakanoğlu katıldı.

Törende açıklamalarda bulunan Fatih Kulaksız, anlaşma kapsamında bu sezon formalarının sırt bölümünde Nesine.com yazısının yer alacağını belirterek, "Türk sporuna her şartta destek veren, Türkiye'nin şans oyunları sektöründeki öncü ve lider markası Nesine.com ile yaptığımız bu iş birliğinin hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Eyüpspor'un Türkiye'nin önemli spor kulüplerinden biri olduğunu vurgulayan Halit Gülbakanoğlu ise, "Nesine.com olarak, semt kulüplerimizin, özellikle gençlerimizi spora kazandırma adına desteklenmesi ve yaşatılması gerektiğine yürekten inanıyoruz. Eyüpspor'un benim için özel bir tarafı var. Geçmişte bağlarımın olduğu bir semt, bur kulüp olması, özellikle heyecan ve gurur verici. Hem Eyüpspor Kulübü hem de Nesine.com tarafında, bu süreçte emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum. İmzamızın iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum." şeklinde görüş belirtti.

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