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Spor spor beşiktaş taraftarının derbi yolculuğu başladı

SPOR Beşiktaş taraftarının derbi yolculuğu başladıAli DANAŞ - Olgucan KALKAN - İSTANBUL DHABeşiktaşlı taraftarlar Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe maçını izlemek üzere FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ne doğru yola çıktı.

22.12.2019 15:25 | Son Güncelleme: 22.12.2019 15:28
Spor spor beşiktaş taraftarının derbi yolculuğu başladı

SPOR taraftarının derbi yolculuğu başladı

Ali DANAŞ - Olgucan KALKAN - İSTANBUL DHA

Beşiktaşlı taraftarlar 'de oynanacak maçını izlemek üzere FB Şükrü Saracoğlu Kompleksi'ne doğru yola çıktı.

Süper Lig'in 16'ncı haftasında bu akşam saat 19.00'da oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş maçı öncesi Siyah-beyazlı taraftarlar, Vodafone Park kuzey kale arkasındaki Büyükşehir Belediyesi Garajı önünde toplandı. 2 bin 280 Beşiktaş taraftarı, bilet kontrollerinin ardından otobüslere alındı. Siyah-beyazlı taraftarları taşıyan 35 otobüs, güvenlik önlemlerinin ardından da polis eşliğinde FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ne doğru yola çıktı.

Kaynak: DHA

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: Spor spor beşiktaş taraftarının derbi yolculuğu başladı
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