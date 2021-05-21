SPOR SPOR Bakan Kasapoğlu: 2022 Ampute Futbol Dünya Şampiyonası Türkiye'de gerçekleşecek

SPOR Bakan Kasapoğlu 2022 Ampute Futbol Dünya Şampiyonası Türkiye'de gerçekleşecek (2)BAKAN KASAPOĞLU SPORUN TABANA YAYILMASI İÇİN İŞ BİRLİĞİNE İHTİYACIMIZ VARGençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gaziantep'te gerçekleştirilen Gençlik ve Spor Çalıştayı'na katıldı.

SPOR Bakan Kasapoğlu 2022 Ampute Futbol Dünya Şampiyonası Türkiye'de gerçekleşecek (2)

BAKAN KASAPOĞLU SPORUN TABANA YAYILMASI İÇİN İŞ BİRLİĞİNE İHTİYACIMIZ VAR

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gaziantep'te gerçekleştirilen Gençlik ve Spor Çalıştayı'na katıldı.

Bir otelde düzenlenen ve bu yıl ilki yapılan çalıştaya, Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri ve 30 büyükşehrin spor daire başkanları ile gençlik spor il müdürleri katıldı.

Çalıştayda konuşan Bakan Kasapoğlu son yıllarda Türkiye'nin spor başarıları ile anılmaya başladığını ancak başarının daha yukarılara taşınması gerektiğini dile getirdi. Spor ülkesi olmak zorundayız diyen Bakan Kasapoğlu şunları dedi

Spor ülkesi olma noktasında hakikaten önemli hedeflerimiz ve başarılarımız var. Bu çıtanın daha yukarıya taşınması lazım. Türkiye son yıllarda spor başarıları ile adından söz ettiriyor. Spor ülkesi olmak için sporun tabana yayılması çok anlamlı bir misyon. Bu noktada mesafe almamız gerekiyor. Bunu ister durum tespiti olarak algılayalım, isterseniz hedef olarak algılayalım ama sporun tabana yayılması için bu iş birliğini daha güçlendirmemiz lazım.

Kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla herkesi spora teşvik etmemiz lazım. Onun için modelleri sürekli güncellememiz lazım. Bu anlamda bu çalıştay çok önemli. Bu kadar kısa bir zamanda, 19 yıllık süreçte bir devrimi gerçekleştirdik. Çünkü biz sporu tamamen yaymadığımız müddetçe sporda sürdürülebilir bir başarıyı tesis etmemiz zor.

Bakan Muharrem Kasapoğlu, çalıştayın ardından Gaziantep Valiliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı