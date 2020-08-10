Spor spikeri Emre Gönlüşen son yolculuğuna uğurlandı
Kanser nedeniyle 42 yaşında hayatını kaybeden spor spikeri Emre Gönlüşen için düzenlenen cenaze töreni Cenaze törenine katılar Tabutun getirilmesi Tabutun üzerindeki forma ve atkı Helallik istenmesi Cenaze namazının kılınması Tabutun omuzlarda taşınarak götürülmesi ADANA - Kanser nedeniyle...
10.08.2020 15:46 | Son Güncelleme: 10.08.2020 16:35
Kanser nedeniyle 42 yaşında hayatını kaybeden spor spikeri Emre Gönlüşen için düzenlenen cenaze töreni
Cenaze törenine katılar
Tabutun getirilmesi
Tabutun üzerindeki forma ve atkı
Helallik istenmesi
Cenaze namazının kılınması
Tabutun omuzlarda taşınarak götürülmesi ADANA - Kanser nedeniyle 42 yaşında hayatını kaybeden spor spikeri Emre Gönlüşen, son yolculuğuna uğurlandı.
Kaynak: AA