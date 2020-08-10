Spor spikeri Emre Gönlüşen son yolculuğuna uğurlandı
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Spor spikeri Emre Gönlüşen son yolculuğuna uğurlandı

Kanser nedeniyle 42 yaşında hayatını kaybeden spor spikeri Emre Gönlüşen için düzenlenen cenaze töreni Cenaze törenine katılar Tabutun getirilmesi Tabutun üzerindeki forma ve atkı Helallik istenmesi Cenaze namazının kılınması Tabutun omuzlarda taşınarak götürülmesi ADANA - Kanser nedeniyle...

10.08.2020 15:46 | Son Güncelleme: 10.08.2020 16:35

Kanser nedeniyle 42 yaşında hayatını kaybeden spor spikeri Emre Gönlüşen için düzenlenen cenaze töreni

Cenaze törenine katılar

Tabutun getirilmesi

Tabutun üzerindeki forma ve atkı

Helallik istenmesi

Cenaze namazının kılınması

Tabutun omuzlarda taşınarak götürülmesi ADANA - Kanser nedeniyle 42 yaşında hayatını kaybeden spor spikeri Emre Gönlüşen, son yolculuğuna uğurlandı.

Spor spikeri Emre Gönlüşen son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: AA

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