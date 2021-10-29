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Sorgun Belediyespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

AA / Şahin Özmen - Haberler | Spor
Sorgun Belediyespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Sorgun Belediyespor, 31 Ekim Pazar günü sahasında Bursa Büyükşehir Belediyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Sorgun Belediyespor, 31 Ekim Pazar günü sahasında Bursa Büyükşehir Belediyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sorgun Spor Salonu'nda başantrenör Bahadır Aksoy yönetiminde gerçekleştirilen ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda sporcular, bireysel top, geriden oyun kurma, servis atma, smaç ve blok çalışması yaptı.

Antrenmanın ardından antrenör Aksoy, AA muhabirine, pazar günü çok önemli bir maçta Bursa Büyükşehir Belediyespor'u ağırlayacaklarını ifade etti.

Lige 3'te 3'le başladıklarını, daha sonra Galatasaray HDI Sigorta ve Ziraat Bankkart maçlarını kaybettiklerini hatırlatan Aksoy, "Pazar günü taraftarımız önünde ligin güçlü ekiplerinden Bursa Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacağız. Hedefimiz, taraftarımızın da desteğiyle bu maçı kazanıp yeniden çıkış yakalamak." diye konuştu.

Sorgun Belediyespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Sorgun Belediyespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

AA / Şahin Özmen - Spor Haberleri
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