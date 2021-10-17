Sorgun Belediyespor: 2-3 - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sorgun Belediyespor: 2-3

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Sorgun Belediyespor: 2-3

SALON: Atatürk VoleybolHAKEMLER: Hakkı Demiralay (xx), Yılmaz Duman (xx)ALTEKMA: Ertuğrul Gazi (x), Buculjevic (xxx), Hamacher (xx), Yunus Emre (xx), Weber (xx), Cafer (x), Mehmet (x), Altay (x), Enes (x), Halil (x)SORGUN BELEDİYESPOR: Orçun (xx), Wieczorek (xxx), Hakan (xxx), Danilov...

SALON: Atatürk Voleybol

HAKEMLER: Hakkı Demiralay (xx), Yılmaz Duman (xx)

ALTEKMA: Ertuğrul Gazi (x), Buculjevic (xxx), Hamacher (xx), Yunus Emre (xx), Weber (xx), Cafer (x), Mehmet (x), Altay (x), Enes (x), Halil (x)

SORGUN BELEDİYESPOR: Orçun (xx), Wieczorek (xxx), Hakan (xxx), Danilov (xxx), Tymofii (xxx), Murathan (xx), Deniz (xxx), Onur (xx), Melih (xx), Furkan (xx), Ahmet Emre (xx), Ali Onur (x)

SETLER: 24-26, 20-25, 25-18, 25-21, 13-15

SÜRE: 146 Dakika (35, 29, 28, 31, 23)

AXA Sigorta Voleybol Efeler Ligi'nde Altekma, evinde Sorgun Belediyespor'a da mağlup olarak 3'te 0 çekti: 2-3. Karşılıklı sayılarla heyecan içinde geçen ilk seti konuk ekip 26-24 alarak 1-0 öne geçti. İkinci setti de 25-20 kazanan Sorgun Belediyespor 2-0'la önemli bir avantaj yakaladı. Altekma erken pes etmedi. Diğer iki seti 25-18 ve 25-21 alan İzmir ekibi skora denge getirdi: 2-2. Daha az hata yapanın kazanacağı 5'inci ve son seti Sorgun Belediyespor 15-13 alarak maçtan 3-2 galip ayrıldı.


- İzmir

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Angela Merkel Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Zeynep Bastık İdo Tatlıses Bülent Ersoy Tamer Karadağlı
Spor Fatih Terim Sergio Perez Abdullah Avcı Hamit Altıntop Fernando Alonso
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Burak Yılmaz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Sorgun Belediyespor: 2-3 - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.10.2021 17:12:56. #1.17#