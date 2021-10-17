Sorgun Belediyespor: 2-3

SALON: Atatürk Voleybol

AXA Sigorta Voleybol Efeler Ligi'nde Altekma, evinde Sorgun Belediyespor'a da mağlup olarak 3'te 0 çekti: 2-3. Karşılıklı sayılarla heyecan içinde geçen ilk seti konuk ekip 26-24 alarak 1-0 öne geçti. İkinci setti de 25-20 kazanan Sorgun Belediyespor 2-0'la önemli bir avantaj yakaladı. Altekma erken pes etmedi. Diğer iki seti 25-18 ve 25-21 alan İzmir ekibi skora denge getirdi: 2-2. Daha az hata yapanın kazanacağı 5'inci ve son seti Sorgun Belediyespor 15-13 alarak maçtan 3-2 galip ayrıldı.

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