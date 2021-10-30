Son dakika: Yılların kalecisi 48 yaşında amatör lig ekibine transfer oldu

EDİRNE (DHA) - EDİRNE'de bir kamu bankasına portföy yöneticisi olarak çalışan Serkan Oktay (48), ilerleyen yaşına rağmen Edirne Süper Amatör Ligi'nde kalecilik yapmaya devam ediyor. 36 yıldır yeşil sahalardan hiç kopmayan ve son olarak transfer olduğu Saraçhane spor'da takımla birlikte maça ilk 11'de çıkan Oktay, "Devam ettiğim sürece futbol oynamak istiyorum. En az 50 yaşına kadar sürdürmek istiyorum" dedi.

Futbola mahalle arasında minyatür kale maçlarla başlayan ve 11 yaşında lisansı çıkan evli ve 1 kız çocuk babası Serkan Oktay, halen amatör liglerde top koşturuyor. Geçtiğimiz günlerde Edirne Süper Amatör Lig takımlarından Saraçhanespor'a transfer olan Oktay, önceki gün ilk maçına çıkarak takımının kalesini korudu. Halen ilk günkü gibi zinde olduğunu, gücünün yettiği kadar yeşil sahalarda olmak istediğini belirten Oktay, genç nesle de mutlaka spordan uzaklaşmamaları tavsiyesinde bulundu. Yaklaşık 36 yıldır sahalarda olduğunu dile getiren Oktay, "1984'te lisansım çıktı. O zamandan beri bilfiil futbolun içerisindeyim. Futboldan hiç kopmadım. Antrenmanlarımı düzenli yapıyorum. Gerek sahada, gerek spor salonunda sürekli çalışıyorum. Aynı zamanda bir kamu bankasında çalışıyorum. İşim sürekli oturarak yapılan bir iş. Bu nedenle bedenimi zinde tutmak için de antrenmanları kaçırmamaya çalışıyorum" dedi.

Saraçhanespor Teknik Direktörü Ali Karaaslan da, Oktay'ın futbola çok hevesli olduğunu belirtti. Karaaslan, "Kendisi top oynamaya çok hevesli. Hevesliyse yaşın hiçbir önemi yok. Şu anda da ilk 11'de koydum onu kaleye. Takımımızda ağabeylik yapacak. Kalecilerimizi de çalıştıracak ve ihtiyaç duyduğumuz sürece onu oynatacağız. İyi bir insan olduğunun sondajını yaptık. Sporu seviyor. Sporu seven insandan kötülük gelmez" diye konuştu.