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Son dakika! Yarı maratonda madalya kazanan Atletler İl Müdürü Kabakcı'yı ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Son dakika! Yarı maratonda madalya kazanan Atletler İl Müdürü Kabakcı'yı ziyaret etti

Son dakika spor haberi... Kayseri'de ilk kez Eylül ayında gerçekleştirilen İstikbal Yarı Maratonunda derece alan 11 sporcu, İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı makamında ziyaret etti.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de ilk kez Eylül ayında gerçekleştirilen İstikbal Yarı Maratonunda derece alan 11 sporcu, İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı makamında ziyaret etti.

Emekli Öğretmen Ramazan Büyükkılıç Ortaokulu Spor Kulübü sporcuları İstikbal Yarı Maraton Koşusunda 6 kızlarda 5 erkeklerde olmak üzere 11 madalya kazandı. Handan Koçyiğit ve Özge Tepedaş nezaretinde çalışmalarını sürdüren sporcular, İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı makamında ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi verdi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek "İstikbal Yarı Maratonunda elde ettiğiniz derecelerden dolayı sizleri tebrik ediyorum. İnşallah daha büyük başarılara imza atacaksınız. Bizler, gençlerimiz için tüm imkanları seferber ederek çalışmalarımızı sürdürüyoruz, sizlerde bu imkanlarla daha fazla gayret göstererek ilimize ve ülkemize madalyalar kazandıracaksınız. Başarılarınızın devamını diliyorum" dedi. - KAYSERİ

Son dakika! Yarı maratonda madalya kazanan Atletler İl Müdürü Kabakcı'yı ziyaret etti

Son dakika! Yarı maratonda madalya kazanan Atletler İl Müdürü Kabakcı'yı ziyaret etti

Son dakika! Yarı maratonda madalya kazanan Atletler İl Müdürü Kabakcı'yı ziyaret etti

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Haber: Son dakika! Yarı maratonda madalya kazanan Atletler İl Müdürü Kabakcı'yı ziyaret etti - Haberler Spor
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