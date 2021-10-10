Son dakika haber! SPOR Türkiye Ragbi Federasyonu Başkan Adayı Ejder: Ragbi camiasının doğru kararı vereceğine inanıyorum

ANKARA (DHA) - Türkiye Ragbi Federasyonu Başkan Adayı Ejder: Ragbi camiasının doğru kararı vereceğine inanıyorum

"Teknik insan kaynağının ve sporcu sayımızın gelişmesine katkıda bulunacağız"

HARUN ÖZALP/ ANKARA,(DHA)- Ragbi Federasyonu'nun önümüzdeki günlerde yapacağı başkanlık seçiminde aday olduğunu açıklayan Metin Ejder, "Faaliyetlerimizi ciddiyet ile icra ederek tüm sporcuların adil bir yarış içerisinde olmasını sağlayacağız" dedi.

Ragbi Federasyonu'nda nümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek başkanlık seçiminde adaylığını koyan Metin Ejder, Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin (TSYD) Ankara Şubesi'nde gerçekleştirdiği basın toplantısında çalışmalar hakkında bilgi verdi. Projelerini yakın zamanda açıklayacağını belirten Ejder, "Yapılacak seçime camianın önemli değerlerinin isteği doğrultusunda katılma kararı aldım. Detaylı paylaşımlar ile yapacağımız çalışmalar ve projelerimizi yakın zamanda tekrar yapacağımız medya ve basın toplantısında spor camiamız ile paylaşacağız. Herkesin ulaşabileceği kapılarımızın sonuna kadar açık olacağı şeffaf-adil bir yönetim anlayışına sahibiz" ifadelerini kullandı.

"TEKNİK İNSAN KAYNAĞININ VE SPORCU SAYIMIZIN GELİŞMESİNE KATKIDA BULUNACAĞIZ"

Sağ duyulu bir tavır içerisinde bulanacaklarını aktaran Ejder, "Tutarlı, planlı, hesaplı, programlı çalışacağız. Faaliyetlerimizi ciddiyet ile icra ederek tüm sporcuların adil bir yarış içerisinde olmasını sağlayacağız. Sürekliliğini sağlayacağımız projelerimiz ile organizasyonlarımızın ve kulüplerimizin iş birliklerinin artmasının yanı sıra alt yapıların, teknik insan kaynağının ve sporcu sayımızın gelişmesine katkıda bulunacağız. Gelecek 3 Yıl İçerisinde gerçekleştirilecek projelerimiz ile federasyonumuzu hesap verilebilirlik ve liyakat anlayışıyla yöneterek maddi olanakları ve etik değerlerimizi yeniden yükselteceğiz. Samimiyet ile her kulübün kendi şartlarını dinleyerek, geliştirecek, paylaşımcı, iletişime açık bir yönetim anlayışı ile camiamızdaki herkese eşit mesafede olacağız. Bu süreçte federasyonumuza ait tüm branşların yapılabileceği tesisler kazandıracağız. Daha önce ülkemize başarılar kazandıran kadın sporcularımıza da tekrar destek vererek, yine ülkemize milli düzeyde büyük başarılar getirmesini sağlayan Kadın Milli Takımlarımızı oluşturacağız" diye konuştu.

"RAGBİ CAMİASININ BU SÜRECİ EN İYİ ŞEKİLDE DEĞERLENDİREREK DOĞRU KARARI VERECEĞİNE İNANIYORUM"

Birçok organizasyonda etkin rol oynayacaklarını ifade ede Ejder, "Sizlerin desteği ve katılımı ile Beyzbol, Softbol, Amerikan Futbolu ve Ragbi faaliyetlerini ulusal ve uluslararası etkin temsili ve gerçekten tanıtımını yapacağımız günler çok yakın. Federasyonumuzun uluslararası faaliyetlerinde resmi katılımları sağlayarak milli takımlarımızı hakettiği seviyeye çıkaracağız. Profesyonel Kulüplerin kuruluşundan, üniversitelerdeki organizasyonlardan, sahadaki sportif faaliyetlerden, devlet bürokrasisi ve özel sektörden gelen 30 yıllık tecrübemiz ile kendimize olan güvenimiz ve camiamızın desteğine olan inancımız tamdır. Önümüzdeki adaylık çalışmaları için kısa bir süre olmasına rağmen Beyzbol, Softbol, Amerikan Futbolu ve Ragbi camiasının bu süreci en iyi şekilde değerlendirerek doğru kararı vereceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.