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Son dakika spor: Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, iki oyuncu transfer etti

AA / Ercan Çakar - Haberler | Spor
Son dakika spor: Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, iki oyuncu transfer etti

Gelen son dakika haberlerine göre Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, Rabia Göksu Gökçe ve Beyzanur Aslan'ı kadrosuna dahil etti.

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, Rabia Göksu Gökçe ve Beyzanur Aslan'ı kadrosuna dahil etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulu üyesi Mustafa Kemal Danabaş ile Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı Menajeri Jessica Lynne Çarmıklı'nın da katıldığı imza töreninde Rabia Göksu Gökçe ve Beyzanur Aslan ile sözleşme imzalandı.

AA / Ercan Çakar - Spor Haberleri
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