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Son dakika: Milli boksör Muhammet Saçlı, Dünya Erkekler Boks Şampiyonası'nda son 16'ya yükseldi

AA / Fatih Çakmak - Haberler | Spor
Son dakika: Milli boksör Muhammet Saçlı, Dünya Erkekler Boks Şampiyonası'nda son 16'ya yükseldi

Son dakika haber... Dünya Erkekler Boks Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden milli sporcu Muhammet Saçlı, 54 kiloda son 16 turuna yükseldi.

Dünya Erkekler Boks Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden milli sporcu Muhammet Saçlı, 54 kiloda son 16 turuna yükseldi.

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Muhammet Saçlı, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen şampiyonanın 5. gününde ringe çıktı.

Şampiyonda 54 kiloda ilk tur müsabakasında Kenyalı rakibi Shaffi Hassan'ı yenen Muhammet Saçlı, tur atladı.

AA / Fatih Çakmak - Spor Haberleri
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