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(son dakika) MHK yeni Başkan ve üyeleri belli oldu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
(son dakika) MHK yeni Başkan ve üyeleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda Merkez Hakem Kurulu'nun Başkan ve üyelerini belirledi.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda Merkez Hakem Kurulu'nun Başkan ve üyelerini belirledi. Ferhat Gündoğdu başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu şu üyelerden oluşuyor:

BAŞKAN

Ferhat Gündoğdu

ÜYELER

Yunus Yıldırım

Ahmet Şahin

Sebahattin Şahin

Hakan Sivriservi

Kamil Abitoğlu

Nihat Mızrak

Hikmet Öksüzoğlu

Serdar Çakıroğlu


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
MHK'nin yeni başkanı Ferhat Gündoğdu oldu

MHK'nin yeni başkanı Ferhat Gündoğdu oldu

 Son Dakika: MHK'nin yeni başkanı Ferhat Gündoğdu oldu

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