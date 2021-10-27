(son dakika) MHK yeni Başkan ve üyeleri belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda Merkez Hakem Kurulu'nun Başkan ve üyelerini belirledi.
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda Merkez Hakem Kurulu'nun Başkan ve üyelerini belirledi. Ferhat Gündoğdu başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu şu üyelerden oluşuyor:
BAŞKANFerhat GündoğduÜYELERYunus Yıldırım Ahmet ŞahinSebahattin ŞahinHakan SivriserviKamil AbitoğluNihat MızrakHikmet Öksüzoğlu
Serdar Çakıroğlu
Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
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