Son dakika haberleri! Milli para dansçı Barış Bayraktar, Polonya'da altın madalya kazandı

Milli para dansçı Barış Bayraktar, Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen "Para Dance Polish Open Turnuvası"nda altın madalya aldı.

Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Barış Bayraktar, tekerlekli sandalye dans sporu yarışmasında tek erkekler serbest stil kategorisinde birincilik elde etti.

Türkiye'nin Dünya Şampiyonası öncesi 7 sporcu ile yer aldığı son kota yarışmasında millilerin tümü kota aldı.

Turnuvada, milli sporcular Nezihe Koçak Ünal/Abdül Kadir Ünal klas 1 duo latin kategorisinde ikincilik elde etti. Hüseyin Ayyıldız ise serbest stilde 7. olurken, Yeliz Güllü serbest stilde 12. olarak Güney Kore'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda yarışmaya hak kazandı.