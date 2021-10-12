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Son dakika haberleri... Bakan Kasapoğlu'ndan 'Silopi'de tesis yok' açıklamasına yanıt

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Son dakika haberleri... Bakan Kasapoğlu'ndan 'Silopi'de tesis yok' açıklamasına yanıt

Gelen son dakika haberine göre Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurdun dört bir köşesinde spor tesisleri yapılmasına ve sporcu yetiştirilmesine yönelik çalışmalarını sürdürürken, bugün gelen bir eleştiriye yanıt verdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurdun dört bir köşesinde spor tesisleri yapılmasına ve sporcu yetiştirilmesine yönelik çalışmalarını sürdürürken, bugün gelen bir eleştiriye yanıt verdi.

Av. Mahmut Tanal'ın sosyal medya hesabından yaptığı, "Silopi ilçe merkezinde çocuklarımızın spor yapabileceği alanlar, sahalar yok. Tarlada top koşturuyorlar. Sosyal devlet nerede?" paylaşımına, Bakan Kasapoğlu da sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi.Silopi'de yapılan spor tesislerinin fotoğraflarını paylaşan Bakan Kasapoğlu, "Silopi ilçe merkezinde çocuklarımızın spor yapabileceği çok sayıda tesisimiz var Sayın Tanal. Üstelik tesislerimiz yetişkinlerin kullanımına da açık. Günün birinde yolunuz düşerse bekleriz" ifadelerini kullandı.


- Var

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
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