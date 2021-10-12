Son dakika haberleri... Bakan Kasapoğlu'ndan 'Silopi'de tesis yok' açıklamasına yanıt

Av. Mahmut Tanal'ın sosyal medya hesabından yaptığı, "Silopi ilçe merkezinde çocuklarımızın spor yapabileceği alanlar, sahalar yok. Tarlada top koşturuyorlar. Sosyal devlet nerede?" paylaşımına, Bakan Kasapoğlu da sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi.Silopi'de yapılan spor tesislerinin fotoğraflarını paylaşan Bakan Kasapoğlu, "Silopi ilçe merkezinde çocuklarımızın spor yapabileceği çok sayıda tesisimiz var Sayın Tanal. Üstelik tesislerimiz yetişkinlerin kullanımına da açık. Günün birinde yolunuz düşerse bekleriz" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri