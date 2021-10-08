Son dakika haberleri! Altay'ın yeni transferleri gol yükünü çekiyor

İZMİR (İHA) - Altay'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı futbolcular, siyah-beyazlıların ilk 8 haftada attığı 15 golün 10'una imza attı.

18 yıl aradan sonra yükseldiği Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan Altay, ilk 8 hafta sonunda 5 galibiyet, 3 mağlubiyet alarak topladığı 15 puanla 5. sıraya yerleşti. Siyah-beyazlıların yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı futbolcular ise takımlarına sağladığı skor katkılarıyla dikkat çekiyor. İzmir temsilcisinin ligde kaydettiği 15 golün 10'u yeni transferler tarafından atıldı.

Bamba 4 golle lider

Fildişili santrfor Karamoko Daouda Bamba 4 gol, 1 asistle takımının en skorer oyuncusu olurken, Şilili orta saha oyuncusu Cesar Pinares 1 gol, 2 asitlik performansıyla öne çıktı. Yeni transferlerden Mısırlı santrfor Ahmed Rayyan 2 gol, Brezilyalı orta saha oyuncusu Thaciano 1 gol, Şilili orta saha oyuncusu Martin Rodriguez 1 gol ve İsveçli stoper Eric Bjönkander 1 gol kaydetti. İranlı sol bek Mohammad Naderi ve Fildişili orta daha oyuncusu Serge Arnaud Aka ise 1'er asist yapma başarısı gösterdi. - İZMİR