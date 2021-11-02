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Son dakika haberi! Selendi'de kurumlar arası voleybol turnuvası başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Son dakika haberi! Selendi'de kurumlar arası voleybol turnuvası başladı

Son dakika haberine göre Manisa'nın Selendi ilçesinde kurumlar arası 'Kaymakamlık Voleybol Turnuvası' başladı.

SELENDİ, MANİSA (İHA) - Manisa'nın Selendi ilçesinde kurumlar arası ' Kaymakamlık Voleybol Turnuvası' başladı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce hazırlanan turnuvaya 14 takım katılırken, müsabakalar 24 Kasım 2021 tarihinde tamamlanacak. İki set üzerinden oynanacak, 2 grup halinde 7'şer takımdan oluşan takımlarda ilk iki sırayı paylaşanlar yarı final maçları oynayacaklar. Yarı finalin galipleri 24 Kasım 2021 tarihinde final müsabakasında karşı karşıya gelecek. Tüm takımlara başarılar dileyen İlçe Kaymakamı Ali Yıldırım, centilmence oynanacak müsabakaların kazananının Selendi olmasını temenni etti. - MANİSA

Son dakika haberi! Selendi'de kurumlar arası voleybol turnuvası başladı

Son dakika haberi! Selendi'de kurumlar arası voleybol turnuvası başladı

Son dakika haberi! Selendi'de kurumlar arası voleybol turnuvası başladı

Son dakika haberi! Selendi'de kurumlar arası voleybol turnuvası başladı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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