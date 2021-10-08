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Son dakika haberi! MKE Ankaragücü, PFDK'nin ceza kararına tepki gösterdi Açıklaması

AA / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor
Son dakika haberi! MKE Ankaragücü, PFDK'nin ceza kararına tepki gösterdi Açıklaması

Son dakika haberler... MKE Ankaragücü Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) verdiği cezaya tepki gösterdi.

MKE Ankaragücü Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) verdiği cezaya tepki gösterdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, TFF 1 Lig'de oynadıkları Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında, PFDK'nin "taraftarının neden olduğu kötü ve çirkin tezahürat" sebebiyle bazı tribünlere verdiği 1 maç giriş yasağıyla ilgili, "3 Ekim Pazar günü oynadığımız BB Erzurumspor karşılaşmasının ardından TFF tarafından alınan ceza kararını üzüntüyle karşıladık. Söz konusu cezaya yönelik, gerekli mercilerle temasa geçmiş bulunmaktayız. Bu kararın takipçisi olacağız." ifadelerine yer verildi.

AA / Erkan Tiryaki - Spor Haberleri
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