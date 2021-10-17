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Son dakika haberi | Kayseri Gençlerbirliği Rahimova'yı transfer etti

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Son dakika haberi | Kayseri Gençlerbirliği Rahimova'yı transfer etti

Son dakika gelişmesine göre Türkiye Kadın Futbol Ligi'nde mücadele eden Kayseri Gençlerbirliği, Azerbaycan A Milli Takım oyuncusu Sona Rahimova'yı kadrosuna kattı.

KAYSERİ (İHA) - Türkiye Kadın Futbol Ligi'nde mücadele eden Kayseri Gençlerbirliği, Azerbaycan A Milli Takım oyuncusu Sona Rahimova'yı kadrosuna kattı.

Türkiye Kadın Futbol Ligi ekiplerinden Kayseri Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Kırmızı Siyahlılar son olarak Azerbaycan'da forma giyen 2001 doğumlu orta saha oyuncusu Sona Rahimova'yi transfer etti. Kayseri'ye gelen 20 yaşındaki Sona Rahimova, takımla birlikte çalışmalara başladı.

Kayseri Gençlerbirliği Kulübü'nden yapılan açıklamada da, "Hoşgeldin Sona Rahimova. Kulübümüz Azerbaycan A milli takım oyuncusunu Sona Rahimova'yı kadromuza kattık. Her iki taraf için hayırlı olmasını temenni ediyoruz" denildi. - KAYSERİ

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