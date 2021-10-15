Son dakika haberi! FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda başkent temsilcileri ilk maçını kazandı

ANKARA (AA) - Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Ankara takımları Nesibe Aydın ile OGM Ormanspor ilk maçlarını kazandı.

Nesibe Aydın, D Grubu'nda sahasında karşılaştığı bir diğer Türk takımı Bellona Kayseri Basketbol'u ikinci yarıdaki etkili oyunuyla 84-57 mağlup etmeyi başardı.

Bir diğer başkent ekibi OGM Ormanspor ise F Grubu'nda deplasmanda Rusya'nın Nika Syktyvkar takımını son dakikaları çekişmeli geçen müsabakada 76-74 yendi.

İki Ankara takımı haftayı yenilgisiz tamamlarken, Nesibe Aydın ikinci maçında 21 Ekim Perşembe günü saat 21.00'de Neve David Ramla ile İsrail'de karşılaşacak.

OGM Ormanspor ise ikinci maçında 20 Ekim Çarşamba günü sahasında Macaristan ekibi Ludovika-FCSM Csata'yı ağırlayacak.