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Son dakika haber! SPOR Boluspor Teknik Direktörü Erginer Bursaspor maçına kesinlikle kazanmak için hazırlanıyoruz

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haber! SPOR Boluspor Teknik Direktörü Erginer Bursaspor maçına kesinlikle kazanmak için hazırlanıyoruz

Gelen son dakika haberine göre SPOR Boluspor Teknik Direktörü Erginer Bursaspor maçına kesinlikle kazanmak için hazırlanıyoruzMurat KÜÇÜKBOLU,(DHA)- TFF 1'inci Lig ekibi Beypiliç Boluspor'un teknik direktörü Reha Erginer, Milli maç arasında iyi hazırlandıklarını belirterek, 'Bursaspor ligin en iyi 3-4 kadrosundan birine sahip.

SPOR Boluspor Teknik Direktörü Erginer Bursaspor maçına kesinlikle kazanmak için hazırlanıyoruz

Murat KÜÇÜKBOLU,(DHA)- TFF 1'inci Lig ekibi Beypiliç Boluspor'un teknik direktörü Reha Erginer, Milli maç arasında iyi hazırlandıklarını belirterek, 'Bursaspor ligin en iyi 3-4 kadrosundan birine sahip. Bulundukları yer, oynadıkları futbolun ya da kadrosunun karşılığı değil. Bursaspor maçına kesinlikle kazanmak için hazırlanıyoruz dedi.

TFF 1'inci Lig ekibi Beypiliç Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer, kulüp tesislerinde gazetecilerle bir araya geldi. Reha Erginer, milli maç arasını iyi şekilde değerlendirdiklerini belirterek, 'Milli maç arası bizim için uzun ama iyi bir araydı. Baktığımız zaman rakibimiz için de bu arayı değerlendirirsek onlar, son haftayı da bay geçtikleri için oldukça uzun bir ara geçirdiler. Onların farklı biri şekilde bizim maça hazırlanacaklarını düşünüyorum. Biz iyi bir çalışma ortamı yakaladık. U-19 Milli Takımına giden oyuncularımız vardı. Onlar da herhangi bir sakatlık problemi olmadan aramıza döndüler. Geçen hafta daha çok fiziksel ve taktiksel olarak geçirdik. Bu gafta ise tamamen taktiksel olarak Bursaspor maçına göre hazırlandık. İyi bir ara oldu, iyi hazırlandı dedi.

Bursa maçıyla birlikte beklentilerinin karşılığını almayı hedeflediklerini anlatan Erginer, Tabii bu hazırlıklar kadar, maça bu hazırlıkları yansıtmanız da önemli. Biz bir oyun istikrarımızın olduğunu düşünüyoruz ama skor istikrarı yakalayamadık. İkisini birleştirmek istiyoruz. Ciddi anlamda bölüm bölüm maçların içerisinde, kaybettiğiniz maçlar da dahil, çok iyi oynadığımız bölümler var. Çok fazla pozisyona giriyoruz ama bitiricilikte bir sıkıntımız var. Onları da bu arda oldukça fazla çalıştık. İnşallah bu çalışmalarımı maça yansıtırız. Oyuncularım da çok ciddi emek veriyorlar. Umarım, onlar da taraftarımız da biz de istediğimizi alırız. Beklentilerimizin karşılığını Bursa maçıyla beraber alırız diye düşünüyorum? diye konuştu.

Eksik ve cezalı oyuncuları olmadığını belirten Erginer, Bursaspor maçına iyi hazırlandıklarını belirterek, şöyle konuştu

'Çok zor olacak ama iyi bir maç bekliyorum. Kalite olarak seyir zevki yüksek bir maç olacak. Bizi zor bir maç bekliyor ama şunu söyleyeyim Bursaspor'u da zor bir maç bekliyor. Rakibimizin konumu da kimseyi yanıltmasın. Zaten genel olarak baktığımızda ligdeki şu andaki konumlar 4-5 hafta sonra biraz daha şekillenecektir. Çünkü puan farkları çok az. Bir hafta altıncıyken, sekizinciyken, öbür hafta puan kaybında on ikinciliğe, on üçüncülüğe düşebiliyorsunuz. Bu suni sıralamalarla çok fazla ilgilenmemek lazım ki Bursaspor da ligin en iyi 3-4 kadrosundan birine sahip. Hatta maliyet olarak da en maliyetli kadrolarından biri. Çok iyi bir oyuncu kadrosuna sahipler. Bulundukları yer, oynadıkları futbolun ya da kadrosunun karşılığı değil. Onun için bizi zor bir maç bekliyor ama biz de son haftalarda galip gelemesek de iyi oynuyoruz. Bu oyunumuzu devam ettireceğiz. Bursaspor maçına kesinlikle kazanmak için hazırlanıyoruz.

Son dakika haber! SPOR Boluspor Teknik Direktörü Erginer Bursaspor maçına kesinlikle kazanmak için hazırlanıyoruz

Son dakika haber! SPOR Boluspor Teknik Direktörü Erginer Bursaspor maçına kesinlikle kazanmak için hazırlanıyoruz

Son dakika haber! SPOR Boluspor Teknik Direktörü Erginer Bursaspor maçına kesinlikle kazanmak için hazırlanıyoruz

Son dakika haber! SPOR Boluspor Teknik Direktörü Erginer Bursaspor maçına kesinlikle kazanmak için hazırlanıyoruz

Son dakika haber! SPOR Boluspor Teknik Direktörü Erginer Bursaspor maçına kesinlikle kazanmak için hazırlanıyoruz

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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