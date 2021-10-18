Son dakika haber: Sergen Yalçın: Tek düşüncemiz kazanmak

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - "N'Sakala ve Pjanic 11'de olacak"

"Kaleciler kötü goller yiyebilir"

Olgucan KALKAN - ALİ DANAŞ/ - Sergen Yalçın, "Yarınki maçı kazanamazsak ilk 2 için hedefimiz kalmayacak. Sonrasına bakacağız. İlk 2 şansımız olabilir. Aslında sonrasını çok düşünmüyorum. Tek düşüncemiz yarın kazanmak. Kazanıp neler olacağını hep beraber göreceğiz" dedi.

"İyi oynamak, mücadele etmek, koşmak istiyoruz" diyen Yalçın, "Yarını ön göremem, böyle bir özelliğim yok. Herkesin istediği bu. Mücadele etmek, koşmak futbolda ekstrem özellikler değil. Zaten olması gereken şeyler. Oyunun özelliği bu. Avrupa'da sistemler değişti. Koşu mesafeleri, yüksek tempolu koşular... Bunlara uymak zorundayız. Bu istatistiklere yaklaşmak zorundayız. Türkiye'de oynadığımız oyunla Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olma şansımız olmayacak. Burada kazanmak, başarılı olmak istiyorsak, ligin üstüne çıkmamız lazım. İstatistik konuşmayı sevmiyorum. Ama Avrupa'da koşu mesafeleri, yüksek şiddetli koşular çok daha yukarıda. Burada bir şeyler yapmak için bunlara yaklaşmak gerekiyor. Dortmund maçında yaklaştık yüzde 80 oranında ama yüzde 100 olmadı. Çok çaba sarf ettik. Ama istediğimiz seviyenin altında kaldık. Burada çok daha başka şeyler olması gerekiyor. Çok iyi başladık ama sakatlıklar takımı çok böldü. Çok oyuncu dışarda kaldı. Onların dönmesi için uğraşıyoruz. Bunlar belli süreçler gerektiriyor. Bizim böyle bir sürecimiz yok. Elimizde olanlarla en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Yarın oyun iyi mi, kötü mü olur, kazanır mıyız, kaybeder miyiz bilmiyorum. Burası ciddi bir kulvar. Beşiktaş camiası için de, ülkemiz için de önemli. Ülkemize puanlar kazandırmak istiyoruz" ifadelerini kullanarak sözlerini noktaladı.