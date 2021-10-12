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Son dakika haber! Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, Dilan Bora'yı transfer etti

AA / Süha Gür - Haberler | Spor
Son dakika haber! Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, Dilan Bora'yı transfer etti

Bir son dakika haberine göre Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, Dilan Bora'yı kadrosuna kattı.

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, Dilan Bora'yı kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuza kulübümüze hoş geldin diyor; çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz." denildi.

Kulüp binasında gerçekleştirilen imza törenine yönetim kurulu üyesi Mustafa Kemal Danabaş ile kadın futbol takımı menajeri Jessica Lynne Çarmıklı'nın katıldığı belirtildi.

AA / Süha Gür - Spor Haberleri
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