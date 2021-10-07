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Son dakika haber: Bakan Kasapoğlu'ndan Stefan Kuntz'a ziyaret

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Son dakika haber: Bakan Kasapoğlu'ndan Stefan Kuntz'a ziyaret

Son dakika gelişmesine göre Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, A Milli Futbol Takımının kampını ziyaret ederek yeni teknik direktör Stefan Kuntz'a başarılar diledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, A Milli Futbol Takımının kampını ziyaret ederek yeni teknik direktör Stefan Kuntz'a başarılar diledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, A Milli Futbol Takımı'nın Norveç ve Letonya ile yapacağı karşılaşmalar öncesi A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'u ziyaret ederek takımın son durumu hakkında bilgi aldı. 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Norveç ve Letonya ile karşılaşacak olan millilerin yeni hocası Kuntz'u, göreve gelmesinden dolayı tebrik eden Bakan Kasapoğlu, kendisinden takımın durumu hakkında bilgi aldı.

Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ile de görüşen Bakan Kasapoğlu hem Stefan Kuntz'a hem de Milli Takıma başarılar diledi.


Son dakika haber: Bakan Kasapoğlu'ndan Stefan Kuntz'a ziyaret

Son dakika haber: Bakan Kasapoğlu'ndan Stefan Kuntz'a ziyaret

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