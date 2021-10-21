Son dakika... 21. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali

FETHİYE, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde gerçekleştirilen 21. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali, çeşitli gösterilerle devam etti.

Festivalin ikinci gününde, havanın kapalı olması nedeniyle pilotlar Babadağ'dan zaman zaman uçuşlarına ara verdi. Base jump (serbest düşüş), skydiving (gökyüzü dalışı), wingsuit (yarasa adam uçuşu) ve akrobasi gösterileri de izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı.

Festivale katılan "Uçan Fransızlar" (Flying Frenchies) grubu ile base jump ve wingsuit sporcusu Cengiz Koçak, gösteri yaptı.

Gösterileri, çok sayıda vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Gün batımı kızıllığıyla yamaç paraşütleri gökyüzünde güzel görüntü oluşturdu.

Festival, 24 Ekim Pazar günü sona erecek.